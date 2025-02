José Aldo volta ao octógono no UFC 315; conheça adversário

Ex-campeão peso-pena do UFC, José Aldo está de volta aos octógonos. O brasileiro enfrentará Aiemann Zahabi pela categoria peso-galo no UFC 315, que acontecerá no dia 10 de maio, em Montreal, no Canadá. A organização liderada por Dana White anunciou o duelo por meio de suas redes sociais.

Aos 38 anos, José Aldo ocupa a 11ª posição no ranking peso-galo do Ultimate. Após quase dois anos afastado, o lutador retornou ao UFC no ano passado, quando competiu em apenas duas oportunidades. Em uma das ocasiões, o brasileiro conquistou uma vitória contra Jonathan Martinez no UFC 301, no Rio de Janeiro, mas sofreu uma derrota contra Mario Bautista no UFC 307.



Por outro lado, Aiemann Zahabi está classificado na 13ª posição no ranking peso-galo, vem de cinco vitórias consecutivas. Aos 37 anos, sua última vitória foi contra Pedro Munhoz em novembro. Antes, venceu Javid Basharat, Qileng Aori, Ricky Turcios e Drako Rodriguez. Agora, enfrentará José Aldo em uma luta de gigantes do mundo da luta.

O UFC 315 também contará com duas disputas de cinturão. Belal Muhammad defenderá o título meio-médio contra Jack Della Maddalena. Valentina Shevchenko, campeã peso-mosca, enfrentará Manon Fiorot.

