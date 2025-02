Dana White, presidente do Ultimate Fighting Championship, anunciou detalhes sobre o UFC 315. O evento será realizado no dia 10 de maio de 2025, em Montreal, Canadá. A revelação foi feita durante uma transmissão ao vivo na última quarta-feira (19), prometendo confrontos antecipados e defesas de cinturão.

Na luta principal, Belal Muhammad, campeão dos meio-médios, enfrentará o australiano Jack Della Maddalena. Esta será a primeira defesa de cinturão do americano. A escolha de Della Maddalena como oponente ocorreu após Dana White confirmar que Shavkat Rakhmonov - atual segundo do ranking -, está lesionado.

Dana White expressou frustração com a situação, mas garantiu um "title shot" ao lutador do Uzbequistão:

- Tentamos mais de uma vez fazer Belal x Shavkat Rakhmonov, mas Rakhmonov está machucado. Assim que ele estiver recuperado, o teremos de volta e, provavelmente, ele enfrentará o vencedor de Belal x Jack Della Maddalena - declarou Dana.

O co-evento principal contará com Valentina Shevchenko, detentora do título do peso-mosca feminino, defendendo seu cinturão contra a francesa Manon Fiorot. Shevchenko, conhecida por sua técnica e domínio, enfrentará uma adversária em ascensão.

Além dessas lutas, o UFC 315 terá a presença de Gilbert Durinho, que enfrentará o equatoriano Michael Morales, e Natália Silva, que competirá contra Alexa Grasso. Estes confrontos destacam a diversidade e o talento global no UFC.

