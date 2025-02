Jean Silva desafiou e teve pedido aceito para o UFC 314. Presidente da organização, Dana White foi o responsável pelo anúncio de uma dos duelos mais esperados do mundo da luta. Assim, na noite do dia 12 de abril, o brasileiro viajará para Miami, onde enfrentará Bryce Mitchell pela divisão dos pesos penas (até 65,7kg.) no octógono do Kaseya Center.

O norte-americano Bryce Mitchell chamou atenção nas mídias nos últimos meses por causa de declarações controversas sobre o Holocausto e Hitler. Detonado por Dana White, o lutador foi desafiado por Jean Silva, que se colocou à disposição para "educar" o norte-americano, após sua vitória por nocaute sobre Melsik Baghdasaryan durante o UFC Seattle.

- Eu sou o melhor do mundo por causa dessa galera aí (a torcida). São quatro vitórias, logo vão ser 10, e todas por nocaute. Tem um cara que está falando muita besteira, se o Dana quiser que eu eduque ele, é só colocar o Bryce Mitchell aqui, que eu faço isso - afirmou "Lord".

Aos 28 anos, Silva tem um aproveitamento de 100% no UFC desde sua estreia em janeiro de 2024. O brasileiro tem um histórico de quatro lutas vencidas por nocaute em quatro disputadas. Por outro lado, Mitchell é atualmente o 13º no ranking da organização, além de ter um registro de 17 vitórias e apenas três derrotas.

