A noite do último sábado (23) foi agitada para Jean Silva em sua passagem pelo UFC Seattle. O brasileiro venceu sua quarta luta consecutiva no UFC ao nocautear Melsik Baghdasaryan, ainda no primeiro round, e aproveitou para desafiar Bryce Mitchell, conhecido por suas declarações controversas. Vale destacar que Silva ainda recebeu bônus pela Performance da Noite. Em resposta, o norte-americano prometeu dar uma "surra" em Silva.

Confira as declarações de Silva e Mitchell

A possível luta é, na verdade, uma ideia criada pelo próprio Jean Silva após a vitória sobre o armênio no UFC Seattle. Na ocasião, o brasileiro elogiou a torcida presente na arena e aproveitou para provocar Bryce Mitchell, lutador norte-americano que apresentou comentários antissemitas.

- Eu sou o melhor do mundo por causa dessa galera aí (a torcida). São quatro vitórias, logo vão ser 10, e todas por nocaute. Tem um cara que está falando muita besteira, se o Dana quiser que eu eduque ele, é só colocar o Bryce Mitchell aqui, que eu faço isso - afirmou "Lord".

Já do outro lado, o lutador norte-americano resolveu responder à provocação de Silva através de sua conta oficial no X (antigo Twitter). Na postagem, Bryce Mitchell chega a fazer um trocadilho com o apelido do brasileiro "Lord", utilizado para se referir a Deus, nos Estados Unidos. Jean Silva ainda respondeu à ameaça.

Traduções: "Tem apenas um 'LORD', e não é você, idiota. Você precisa de uma surra ao estilo caipira. Isso vai te deixar mais humilde" e "Ok ok, mas eu vou bater em você até você ver que a Terra é redonda".

A luta entre Silva e Mitchell vai acontecer?

O desafio entre os dois lutadores, marcado por declarações polêmicas de Mitchell, tornou-se um ponto de interesse no mundo do MMA. A possível disputa foi comentada até por Dana White, presidente do UFC, que aposta que muitas pessoas concordam que é uma boa luta.



Apelidado de 'Lord' e novo na organização, Jean Silva mantém sua invencibilidade no UFC com essa vitória, sendo sua quarta consecutiva desde a estreia no início de 2024. Por outro lado, Bryce Mitchell é atualmente na 13ª posição no ranking dos penas do UFC.



As declarações defesa de Hitler e seus comentários antissemitas foram amplamente condenadas, inclusive por Dana White. A potencial luta entre Silva e Mitchell, além do aspecto esportivo, carrega um significado ainda maior devido à controvérsia envolvendo o norte-americano.

Para "Lord", um combate contra o rival representa uma chance de entrar no ranking dos penas do UFC e consolidar sua posição entre os melhores da categoria até 66 kg.

