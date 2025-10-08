Grande atração do Treino Aberto do UFC Rio, realizado nesta quarta-feira no Barra Shopping (RJ), Charles Do Bronx foi recebido como um rei. Ex-campeão do Ultimate e um dos maiores nomes do MMA brasileiro em todos os tempos, o paulista do Guarujá foi ovacionado pelo público que lotou o shopping carioca em busca de uma imagem do lutador e se emocionou com o carinho da torcida.

Após treinar ao som de ‘’O campeão voltou’’ e ‘’Charles! Charles!’’, o peso leve brasileiro não conteve a emoção ao se dirigir à plateia, relembrando o que falou em entrevista exclusiva ao LANCE!, sobre se inspirar em Anderson Silva.

- Eu já falei isso antes. Mas alguns anos atrás, eu estava aqui no Rio e ainda não era o Charles de agora. As luzes se apagaram (no UFC Rio) e quando a câmera filmou era o Anderson (Silva) entrando e eu falei que um dia queria chegar pelo menos próximo disso. Poder descer o elevador e ver vocês todos aqui, vocês não sabem a força que isso me dá. De verdade, na minha mente e no meu espírito eu estava pronto. Hoje eu não estou pronto – eu nasci para isso e a vitória é nossa- decretou Do Bronx.

Do Bronx rebateu rival em coletiva pré-UFC Rio

Mais cedo, durante coletiva para a imprensa, Oliveira respondeu a provocações de seu adversário Mateusz Gamrot. O polonês deu a entender que gostaria de aposentar o brasileiro no sábado. Ao ser perguntado sobre isso, Do Bronx ficou confuso, mas garantiu que Gamrot está sentindo a pressão.

- Não sei, minha carreira está longe de acabar. Ele não vai me aposentar, não tem isso. Se ele está falando esse tipo de coisa, é porque ele sabe o problema que eu sou. Sabe a minha história, o meu cartel, enfim, não sei porque ele falou isso.

UFC RIO

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira