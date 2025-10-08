Valter Walker promete pegar mais um pé no UFC Rio: ‘Se não bater, vai quebrar’
Valter Walker busca quarta finalização seguida neste sábado (11)
O peso pesado Valter Walker está em uma ascendente na carreira, vindo de três vitórias consecutivas, e procura confirmar a boa fase no UFC Rio deste sábado (11). O brasileiro enfrenta Mohammed Usman em duelo válido pelo card preliminar e diz estar confiante que seu estilo vai trazer ‘’mais um pé’’ para o Brasil.
Em entrevista coletiva no Media Day do UFC Rio, Valter disse que pretende trazer o ‘’tetra’’ para o Brasil, ou seja, a quarta finalização por chave de calcanhar seguida. Ele ainda mandou um recado para Usman, alertando que, caso ele não bata, vai quebrar o seu pé.
- Usman, eu vou pegar o seu pé. Já vi as fotos dele, seu pé é reto. Se você não bater, você vai gritar. E, se não bater, eu vou quebrar seu pé. O sonho do hexa não morreu. O tetra vem no sábado e eu quero Galvão Bueno gritando ‘’É Tetra’’ – disparou Walker.
Walker declarou ser o ‘’bug do peso pesado’’, muito por conta do seu estilo pouco ortodoxo. Valter é um dos poucos lutadores da divisão especializados no jiu-jitsu e, especificamente, em uma finalização apenas – a ‘’botinha’’.
- Normalmente, os pesados são muito lentos e não têm tanto giro no chão, não têm tanta ginga. Eu sou lento em pé (risos), mas no chão eu sou muito rápido, capaz de pegar pé de diversas formas. Até agora no UFC eu só fiz de uma forma e estou pronto para mostrar outros caminhos para chegar no pé. A ideia é trazer o tetra para o Brasil, o quarto pé, e vou dedicar à minha cidade – comentou Valter.
Walker garante UFC Rio cheio desde o começo por sua causa
Ao ser questionado sobre seu posicionamento no card do UFC Rio, Valter elogiou os matchmakers que o colocaram na terceira luta preliminar, apesar de ele ser apenas um de cinco lutadores ranqueados.
- Quem fez a ordem das lutas foi muito inteligente. Eu não sou famoso ainda, mas sei que estou fazendo o meu trabalho e vou garantir aquela arena cheia já na minha luta. O evento começa às 17h e eu luto umas 18h. Garanto que a arena estará cheia às 18h – declarou.
UFC RIO
Card principal
Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell
Card preliminar
Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira
