Walker se considera o "bug do peso pesado" por seu estilo de luta pouco ortodoxo.

Ele promete uma finalização por chave de calcanhar e alertou Usman sobre seu estilo.

O peso pesado Valter Walker está em uma ascendente na carreira, vindo de três vitórias consecutivas, e procura confirmar a boa fase no UFC Rio deste sábado (11). O brasileiro enfrenta Mohammed Usman em duelo válido pelo card preliminar e diz estar confiante que seu estilo vai trazer ‘’mais um pé’’ para o Brasil.

Em entrevista coletiva no Media Day do UFC Rio, Valter disse que pretende trazer o ‘’tetra’’ para o Brasil, ou seja, a quarta finalização por chave de calcanhar seguida. Ele ainda mandou um recado para Usman, alertando que, caso ele não bata, vai quebrar o seu pé.

- Usman, eu vou pegar o seu pé. Já vi as fotos dele, seu pé é reto. Se você não bater, você vai gritar. E, se não bater, eu vou quebrar seu pé. O sonho do hexa não morreu. O tetra vem no sábado e eu quero Galvão Bueno gritando ‘’É Tetra’’ – disparou Walker.

Walker declarou ser o ‘’bug do peso pesado’’, muito por conta do seu estilo pouco ortodoxo. Valter é um dos poucos lutadores da divisão especializados no jiu-jitsu e, especificamente, em uma finalização apenas – a ‘’botinha’’.

- Normalmente, os pesados são muito lentos e não têm tanto giro no chão, não têm tanta ginga. Eu sou lento em pé (risos), mas no chão eu sou muito rápido, capaz de pegar pé de diversas formas. Até agora no UFC eu só fiz de uma forma e estou pronto para mostrar outros caminhos para chegar no pé. A ideia é trazer o tetra para o Brasil, o quarto pé, e vou dedicar à minha cidade – comentou Valter.

Valter Walker em coletiva antes do UFC Rio (Foto: Anna Ramos LANCE!)

Walker garante UFC Rio cheio desde o começo por sua causa

Ao ser questionado sobre seu posicionamento no card do UFC Rio, Valter elogiou os matchmakers que o colocaram na terceira luta preliminar, apesar de ele ser apenas um de cinco lutadores ranqueados.

- Quem fez a ordem das lutas foi muito inteligente. Eu não sou famoso ainda, mas sei que estou fazendo o meu trabalho e vou garantir aquela arena cheia já na minha luta. O evento começa às 17h e eu luto umas 18h. Garanto que a arena estará cheia às 18h – declarou.

UFC RIO

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira