]Deiveson Figueiredo vem de duas derrotas consecutivas e tentar voltar ao caminho das vitórias diante de Montel Jackson na luta co-principal do UFC Rio deste sábado (11). Ex-campeão peso mosca e atualmente lutando nos galos, o ‘’Deus da Guerra’’ é zebra diante do norte-americano, mas prometeu quebrar a banca e fazer apostadores perderem dinheiro.

continua após a publicidade

- Eu acho que os fãs estão prestando muita atenção nas minhas últimas duas derrotas e isso pesa para esse tipo de coisa (ser zebra). Mas eu estou pronto para vencer de forma convincente e fazer a galera perder muito dinheiro – riu o brasileiro durante coletiva antes do UFC Rio.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pronto para desafiar campeão do UFC

Deiveson já foi campeão no peso mosca (Reprodução/UFC)

Mesmo com duas derrotas, Deiveson acredita que uma vitória dominante sobre Jackson será o suficiente para que ele possa ser o próximo desafiante do campeão peso galo Merab Dvalishvili. Figueiredo diz que o próprio Merab já expressou interesse em enfrenta-lo e que não há outros desafiantes para o georgiano, pois ele já venceu todos os principais atletas da categoria.

continua após a publicidade

- Eu quero essa chance, acredito que mereço. Não há mais ninguém para enfrentar o Merab. E ele já disse que deseja me enfrentar e eu tenho esse sonho. Espero que o UFC realize esse desejo dele e esse sonho meu. Eu penso em ser campeão a toda hora, tenho esse sonho de ser campeão duplo. Quero ser uma das maiores lendas que já passaram pelo UFC, quero ser um double Champion, e vou lutar até onde Deus me permitir.

UFC RIO

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira