VÍDEO: Ex-UFC Cristiano Marcello relembra confusão no Japão e exalta sua equipe
Brasileiro foi protagonista do primeiro vídeo de MMA viralizado na internet
- Matéria
- Mais Notícias
O currículo do ex-lutador do UFC Cristiano Marcello é de fazer inveja a qualquer um do meio do MMA. Único atleta a competir pelo Ultimate, pelo Pride FC (antigo maior evento do mundo) e pelo The Ultimate Fighter (reality show do UFC), o carioca do Méier fez sua carreira em Curitiba e hoje lidera a CM System, uma das maiores academias do MMA brasileiro.
Do Bronx se emociona com plateia antes do UFC Rio e decreta: ‘Nasci para isso’
Mais Esportes
Zebra no UFC Rio, Deiveson promete quebrar a banca: ‘Vão perder dinheiro’
Mais Esportes
Após 10 títulos mundiais, Bia Mesquita celebra carreira antes de estreia no UFC Rio
Mais Esportes
Mesmo tendo grandes feitos como lutador, foi atrás das grades do octógono (e das cordas do ringue) que Marcello realmente ficou conhecido. Faixa preta de jiu-jitsu de Royler Gracie e com experiência treinando com Rockson e Rickson Gracie, Cristiano afiou o chão de alguns dos maiores nomes da história do MMA mundial e de ex-campeões do Pride e do UFC.
Em sua passagem como técnico de jiu-jitsu da Chute Boxe, ele treinou Wanderlei Silva, Mauricio Shogun, Murijo Ninja, Anderson Silva, e muitos outros. Em paralelo, construiu sua carreira como lutador, com aparições no Pride, no The Ultimate Fighter e levantando a torcida carioca no UFC 153 ao customizar sua entrada com a música ‘’Spring Love’’ do cantor Stevie B, muito conhecida nos bailes de charme do Rio de Janeiro nos anos 90.
No Rio de Janeiro para auxiliar seu atleta Vitor Petrino, que entra em ação no UFC Rio deste sábado, Cristiano conversou com o LANCE! sobre vários assuntos. Do início nas artes marciais, ao período de transição para a Chute Boxe. Ele revelou novos detalhes sobre a confusão com Krazy Horse, que viralizou nos bastidores do Pride, e completa 20 anos em 2025, e falou do futuro da CM System, exaltando Vitor como o futuro dos pesos pesados.
Antes do UFC, o início no vale tudo e transição para a Chute Boxe
Em 1997, Cristiano Marcello estreou no vale tudo, fazendo duas lutas em um dia e buscando honrar o jiu-jitsu Gracie, e Jorge Guimarães, o ‘’Joinha’’ o colocou em contato com Rudimar Fedrigo, mestre da Chute Boxe. O resto é história.
Vivência na Chute Boxe e transição para treinador e lutador
Ao perceber que Cristiano poderia ser aproveitado como treinador de jiu-jitsu, Rudimar Fedrigo lhe delegou a responsabilidade após uma derrota de um membro seu.
Apesar de ter de conciliar a vida de lutador e treinador, Cristiano se orgulha dessa fase e acredita que fez a diferença na carreira de muitos atletas históricos do MMA, como ele explica no vídeo abaixo. Ele conseguiu chegar ao TUF e ao UFC, mesmo como treinador de grandes astros, prática cada vez menos comum à medida que o UFC e o esporte avançam.
Confusão que viralizou antes do UFC
Sobre a confusão que viralizou com o lutador Krazy Horse, Cristiano revelou que havia um plano anterior para desafiá-lo, mas que tudo acabou acontecendo de forma natural. A briga entre os dois foi um dos primeiros vídeos relacionados a MMA a viralizar na internet, bem antes de qualquer vídeo relacionado ao UFC, com o brasileiro apagando o norte-americano com um triângulo.
- Depois que ele perdeu para o Wanderlei (Silva), o Sakuraba (famoso lutador japonês) começou a treinar no Brasil com a gente, e eu fazia o chão dele. Numa dessas vindas, ele trouxe o Ken Kaneko, um ator famosíssimo no Japão, ele era tipo o CM Punk, do WWE, famosíssimo. E o Pride era o UFC da época, não é? O Kaneko iria lutar com o Krazy Horse e a gente sabia que ele iria perder, então combinamos até de eu depois desafiar o Krazy Horse. Então fizemos tudo, nos desafiamos e tal. Só que a gente não se ligou que ele estava no mesmo vestiário que a gente. Todos os vestiários tinham câmera. E aí eu olhei para ele, parti para cima e ele meio que fugiu. Aí pensei que fiquei muito bem na câmera, pô, o cara fugiu de mim. Ele começou a resmungar, talvez não fosse nem para a gente. Aí eu fui lá dar uma dura nesse maluco – comentou Cristiano Marcello, que não se arrepende do ocorrido, mas acredita que não há mais espaço para isso.
- Ele é macho, foi para dentro, me deu um soco no peito, caí, fui para o triângulo, peguei na omoplata, depois voltei no triângulo e o coloquei para dormir. Daí surgiu o jargão, bota para dormir. Não me arrependo, mas hoje não há mais espaço para isso.
Futuro do peso pesado no UFC
Atualmente com alguns atletas no UFC, como Elizeu Capoeira e Vitor Petrino, Cristiano busca mais histórias para contar dentro do maior evento do mundo. Ex-lutador do UFC, ele dá o caminho das pedras a seus pupilos e exalta Petrino, que enfrenta Thomas Petersen no UFC Rio deste sábado, como futuro do peso pesado.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias