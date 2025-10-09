O currículo do ex-lutador do UFC Cristiano Marcello é de fazer inveja a qualquer um do meio do MMA. Único atleta a competir pelo Ultimate, pelo Pride FC (antigo maior evento do mundo) e pelo The Ultimate Fighter (reality show do UFC), o carioca do Méier fez sua carreira em Curitiba e hoje lidera a CM System, uma das maiores academias do MMA brasileiro.

continua após a publicidade

Mesmo tendo grandes feitos como lutador, foi atrás das grades do octógono (e das cordas do ringue) que Marcello realmente ficou conhecido. Faixa preta de jiu-jitsu de Royler Gracie e com experiência treinando com Rockson e Rickson Gracie, Cristiano afiou o chão de alguns dos maiores nomes da história do MMA mundial e de ex-campeões do Pride e do UFC.

Em sua passagem como técnico de jiu-jitsu da Chute Boxe, ele treinou Wanderlei Silva, Mauricio Shogun, Murijo Ninja, Anderson Silva, e muitos outros. Em paralelo, construiu sua carreira como lutador, com aparições no Pride, no The Ultimate Fighter e levantando a torcida carioca no UFC 153 ao customizar sua entrada com a música ‘’Spring Love’’ do cantor Stevie B, muito conhecida nos bailes de charme do Rio de Janeiro nos anos 90.

continua após a publicidade

No Rio de Janeiro para auxiliar seu atleta Vitor Petrino, que entra em ação no UFC Rio deste sábado, Cristiano conversou com o LANCE! sobre vários assuntos. Do início nas artes marciais, ao período de transição para a Chute Boxe. Ele revelou novos detalhes sobre a confusão com Krazy Horse, que viralizou nos bastidores do Pride, e completa 20 anos em 2025, e falou do futuro da CM System, exaltando Vitor como o futuro dos pesos pesados.

Antes do UFC, o início no vale tudo e transição para a Chute Boxe

Em 1997, Cristiano Marcello estreou no vale tudo, fazendo duas lutas em um dia e buscando honrar o jiu-jitsu Gracie, e Jorge Guimarães, o ‘’Joinha’’ o colocou em contato com Rudimar Fedrigo, mestre da Chute Boxe. O resto é história.

continua após a publicidade

Vivência na Chute Boxe e transição para treinador e lutador

CM com Anderson e Shogun em 2002 (Foto: Instagram Cristiano Marcello)

Ao perceber que Cristiano poderia ser aproveitado como treinador de jiu-jitsu, Rudimar Fedrigo lhe delegou a responsabilidade após uma derrota de um membro seu.

Apesar de ter de conciliar a vida de lutador e treinador, Cristiano se orgulha dessa fase e acredita que fez a diferença na carreira de muitos atletas históricos do MMA, como ele explica no vídeo abaixo. Ele conseguiu chegar ao TUF e ao UFC, mesmo como treinador de grandes astros, prática cada vez menos comum à medida que o UFC e o esporte avançam.

Confusão que viralizou antes do UFC

Sobre a confusão que viralizou com o lutador Krazy Horse, Cristiano revelou que havia um plano anterior para desafiá-lo, mas que tudo acabou acontecendo de forma natural. A briga entre os dois foi um dos primeiros vídeos relacionados a MMA a viralizar na internet, bem antes de qualquer vídeo relacionado ao UFC, com o brasileiro apagando o norte-americano com um triângulo.

- Depois que ele perdeu para o Wanderlei (Silva), o Sakuraba (famoso lutador japonês) começou a treinar no Brasil com a gente, e eu fazia o chão dele. Numa dessas vindas, ele trouxe o Ken Kaneko, um ator famosíssimo no Japão, ele era tipo o CM Punk, do WWE, famosíssimo. E o Pride era o UFC da época, não é? O Kaneko iria lutar com o Krazy Horse e a gente sabia que ele iria perder, então combinamos até de eu depois desafiar o Krazy Horse. Então fizemos tudo, nos desafiamos e tal. Só que a gente não se ligou que ele estava no mesmo vestiário que a gente. Todos os vestiários tinham câmera. E aí eu olhei para ele, parti para cima e ele meio que fugiu. Aí pensei que fiquei muito bem na câmera, pô, o cara fugiu de mim. Ele começou a resmungar, talvez não fosse nem para a gente. Aí eu fui lá dar uma dura nesse maluco – comentou Cristiano Marcello, que não se arrepende do ocorrido, mas acredita que não há mais espaço para isso.

- Ele é macho, foi para dentro, me deu um soco no peito, caí, fui para o triângulo, peguei na omoplata, depois voltei no triângulo e o coloquei para dormir. Daí surgiu o jargão, bota para dormir. Não me arrependo, mas hoje não há mais espaço para isso.

Futuro do peso pesado no UFC

Atualmente com alguns atletas no UFC, como Elizeu Capoeira e Vitor Petrino, Cristiano busca mais histórias para contar dentro do maior evento do mundo. Ex-lutador do UFC, ele dá o caminho das pedras a seus pupilos e exalta Petrino, que enfrenta Thomas Petersen no UFC Rio deste sábado, como futuro do peso pesado.