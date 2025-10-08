menu hamburguer
Após 10 títulos mundiais, Bia Mesquita celebra carreira antes de estreia no UFC Rio

Brasileira é considerada uma das maiores lutadores do jiu-jítsu mundial

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
23:07
Bia Mesquita durante media day para UFC Rio (Foto: Anna Ramos/Lance!)
imagem cameraBia Mesquita durante media day para UFC Rio (Foto: Anna Ramos/Lance!)
A estreante Beatriz Mesquita chega como a nova promessa do Brasil entre os grandes nomes no UFC Rio, que acontece neste sábado (11). Com 10 títulos mundiais no jiu-jítsu, a “Lady Goat” carrega a confiança de uma vencedora para conquistar mais uma etapa na carreira. Durante o media day na capital carioca, Bia compartilhou o início de sua jornada no esporte.

Do Bronx se emociona com plateia antes do UFC Rio e decreta: 'Nasci para isso'

— Nossa, incrível, porque na verdade eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu ainda tinha 5 anos de idade, né? Eu morava na Baixada e era uma academia bem pequenininha, de bairro mesmo, e eu nunca, nem eu, nem acho que ninguém, nunca imaginou que eu chegaria tão longe — relembrou Bia Mesquita.

Além de todo o esforço de Bia nos tatames, seja em treinos ou competições, a brasileira fez questão de destacar a importância da família nos bastidores. Contra as expectativas, a jovem lutadora conquistou cada patrocínio recebido — muitos deles conseguidos por seu pai.

— Mas eu dedico isso tudo realmente à minha família e aos meus pais, porque eu sei o quanto é difícil viver do esporte no Brasil. Isso tudo é muito incrível de ver hoje, principalmente estar fazendo a minha estreia aqui. É realmente um momento muito especial, porque hoje a gente pode colher os frutos que plantou lá atrás, com a Bia de 5 anos de idade, que começou sendo uma lutadora. Muitas portas batiam na cara do meu pai, que queria pedir patrocínio. Então, hoje a gente pode provar que essas pessoas estavam erradas, e todas as que me apoiaram estavam muito certas — disse a brasileira.

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Quem é Bia Mesquita?

Nascida em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Beatriz Mesquita começou a praticar jiu-jítsu aos cinco anos. Não demorou para que o talento da lutadora se destacasse nos circuitos estaduais e nacionais, o que só se intensificou após a promoção à faixa-preta.

Desde então, a atleta, considera por muitos a maior do BJJ no mundo, soma 10 títulos no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, sete no Pan-Americano, quatro no Campeonato Europeu e três no Brasileiro. Em busca de novas aventuras, Bia anunciou sua transição para o MMA em 2023 e, antes mesmo da estreia no UFC, já acumula cinco vitórias no cartel, além do cinturão do LFA (Legacy Fighting Alliance) — organização que serve de vitrine para lutadores em ascensão rumo ao Ultimate.

Antes do UFC, Bia Mesquita comemora vitória no LFA (Foto: Reprodução/Instagram: @biamesquitajj)
Antes do UFC, Bia Mesquita comemora vitória no LFA (Foto: Reprodução/Instagram: @biamesquitajj)

