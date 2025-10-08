A estreante Beatriz Mesquita chega como a nova promessa do Brasil entre os grandes nomes no UFC Rio, que acontece neste sábado (11). Com 10 títulos mundiais no jiu-jítsu, a “Lady Goat” carrega a confiança de uma vencedora para conquistar mais uma etapa na carreira. Durante o media day na capital carioca, Bia compartilhou o início de sua jornada no esporte.

— Nossa, incrível, porque na verdade eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu ainda tinha 5 anos de idade, né? Eu morava na Baixada e era uma academia bem pequenininha, de bairro mesmo, e eu nunca, nem eu, nem acho que ninguém, nunca imaginou que eu chegaria tão longe — relembrou Bia Mesquita.

Além de todo o esforço de Bia nos tatames, seja em treinos ou competições, a brasileira fez questão de destacar a importância da família nos bastidores. Contra as expectativas, a jovem lutadora conquistou cada patrocínio recebido — muitos deles conseguidos por seu pai.

— Mas eu dedico isso tudo realmente à minha família e aos meus pais, porque eu sei o quanto é difícil viver do esporte no Brasil. Isso tudo é muito incrível de ver hoje, principalmente estar fazendo a minha estreia aqui. É realmente um momento muito especial, porque hoje a gente pode colher os frutos que plantou lá atrás, com a Bia de 5 anos de idade, que começou sendo uma lutadora. Muitas portas batiam na cara do meu pai, que queria pedir patrocínio. Então, hoje a gente pode provar que essas pessoas estavam erradas, e todas as que me apoiaram estavam muito certas — disse a brasileira.

Quem é Bia Mesquita?

Nascida em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Beatriz Mesquita começou a praticar jiu-jítsu aos cinco anos. Não demorou para que o talento da lutadora se destacasse nos circuitos estaduais e nacionais, o que só se intensificou após a promoção à faixa-preta.

Desde então, a atleta, considera por muitos a maior do BJJ no mundo, soma 10 títulos no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, sete no Pan-Americano, quatro no Campeonato Europeu e três no Brasileiro. Em busca de novas aventuras, Bia anunciou sua transição para o MMA em 2023 e, antes mesmo da estreia no UFC, já acumula cinco vitórias no cartel, além do cinturão do LFA (Legacy Fighting Alliance) — organização que serve de vitrine para lutadores em ascensão rumo ao Ultimate.