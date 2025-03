Sem equipe de Bortoleto, marca de bonés lança coleção para Fórmula 1

Para celebrar a nova temporada de 2025 da Fórmula 1, que estreia na Austrália no dia 14 de março, a New Era lança a coleção “Speed Series” em parceria com as equipes que formam o grid da competição: Oracle Red Bull Racing, McLaren Formula 1 Team, BWT Alpine F1 Team e MoneyGram Haas F1 Team.

Algumas equipes ficaram de fora da linha, como o time de Gabriel Bortoleto, a Sauber. Além da equipe suíça, a Ferrari de Lewis Hamilton, a Aston Martin, a Williams e a Racing Bulls não entraram na lista da parceria.

Os torcedores poderão vibrar pelas suas equipes e pilotos favoritos com duas linhas de produto: A “Team Essentials”, com as cores características e execuções minimalistas essenciais para os fãs, e a linha “Camo” que apresenta estampa camuflada em tons de preto e logotipo contrastante.

Ambas contam com o tradicional boné 9FORTY e o recém lançado 9SEVENTY (também em formato “Trucker”, com material telado no painel traseiro) além dos gorros como opções de silhuetas.

Para estar presente com os fãs do campeonato no ano inteiro, a New Era terá diversos lançamentos para os próximos GPs, tanto no 1º quanto no 2º semestre. Todas as novidades podem ser acompanhadas pelas redes sociais da marca. Os produtos podem ser adquiridos através das lojas próprias, franquias e pelo site New Era Cap .

Boné da Haas, equipe norte-americana da Fórmula 1 (Foto: Divulgação)

GP da Austrália abre a temporada da Fórmula 1 em 2025

O circuito de Albert Park será a sede do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, a primeira corrida da temporada de 2025 da categoria. O fim de semana de corrida terá início na quinta-feira (13) e vai até domingo (16). A transmissão de todo o final de semana será realizada pela Band, Bandsports e F1TV.

Após cinco anos, a primeira etapa da Fórmula 1 será no circuito de Albert Park, na Austrália. Em 2020, a pista da Oceania estava programada para a abertura da temporada, mas devido à pandemia da COVID-19, o calendário foi reajustado e a Áustria foi o palco da corrida inaugural do ano.

Nas temporadas seguintes, o Grande Prêmio do Bahrein foi o local das corridas de abertura da Fórmula 1, mas por questões de logística, a Austrália volta a abrir a temporada da F1.