GP da Austrália: Leclerc lidera com Ferrari e Bortoleto é o 18º no TL2

Diferente do primeiro treino livre, o TL2 do GP da Austrália, realizado na madrugada brasileira desta sexta-feira (14), terminou sem novas intervenções da bandeira vermelha. Com uma atividade muito mais normal, até os pneus duros apareceram, enquanto os macios tiveram mais tempo sob os holofotes que havia mais cedo. No fim das contas, melhor para a Ferrari, que liderou com Charles Leclerc.

Leclerc andou na frente na primeira parte, com pneus médios, e sobrou quando colocou os macios. Virou 1min16s439, tempo voador, que não foi desafiado nem mesmo pela favorita McLaren, que teve de se contentar com a segunda e a terceira colocações.

Oscar Piastri, piloto da casa, foi o segundo, seguido por Lando Norris. Piastri terminou 0s124 mais lento que Leclerc e somente 0s017 mais veloz que o companheiro de equipe. Yuki Tsunoda enfiou a Racing Bulls na quarta colocação, enquanto Lewis Hamilton apareceu em quinto, na frente de Isack Hadjar, no outro carro taurino. Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Lance Stroll e George Russell completaram o top-10. Gabriel Bortoleto ficou com a 18ª colocação e completou 26 voltas. Oliver Bearman, que bateu o carro no TL1, sequer conseguiu ir à pista após a Haas precisar mexer no câmbio e no motor.

Como foi o TL2 do GP da Austrália?

Gabriel Bortoleto no segundo treino livre do GP da Austrália, em Melbourne (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

O segundo treino livre chegou às 16h locais (2h de Brasilia, GMT-3) para finalizar o primeiro dia de atividades de pista da temporada 2025. A temperatura estava um pouco mais baixa na pista, com asfalto em 40°C, apesar dos mesmos 23°C de temperatura ambiente.

A atividade era dramática para Oliver Bearman, que não aparentava a menor condição de sair dos boxes após o acidente do TL1. As informações logo apontaram para o fato de que a Haas fazia mudança no motor e câmbio. Provavelmente não conseguiria sair à pista.

Com a luz verde, pista rapidamente repleta, assim como mais cedo. E teve até enrosco entre Liam Lawson e Lando Norris. O vice-campeão tocou com os pneus na grama para ultrapassar Lawson na saída do pit-lane. A Red Bull chiou. Enquanto isso, Nico Hülkenberg era obrigado a voltar imediatamente como uma trava de segurança aberta no cockpit.

Sem tempo a perder, as voltas em menos de 10min já se aproximavam àquelas anotadas no TL2. Carlos Sainz era o ponteiro novamente, assim como até os instantes finais do TL1. Já Norris, o líder da sessão inicial, dava uma travada daquelas na curva três e passava perto de rodar. Valeu até voltar aos boxes para olhar o assoalho. Pierre Gasly foi mais um a passar na briga da curva três.

Após 20 minutos, entretanto, a Ferrari tinha as duas primeiras colocações. Charles Leclerc virou bem e colocou 1min17s227 na tabela, melhor tempo somando as duas sessões. Lewis Hamilton veio a reboque e pulou para o segundo posto.

Se a maior parte do TL1 foi com os carros somando quilometragem de pneus médios, o TL2 era muito mais dos macios, que surgiam muito mais cedo na atividade – apenas a Mercedes tinha escolhido andar com os duros na primeira parte dos trabalhos. E imediatamente Yuki Tsunoda fez valer, saltando para a dianteira por alguns momentos. Norris logo passaria, enquanto Max Verstappen, que estava em volta rápida, quase escapou e acabou desistindo.

Ao passar da marca de 34 minutos de sessão, Leclerc conseguiu retomar a ponta, agora com pneus macios. Uma voadora volta de 1min16s439, sobrando para o restante do grupo. Oscar Piastri veio junto e cravou o segundo tempo, 0s124 atrás. Norris logo pulou para terceiro.

A questão é que a happy hour das voltas rápidas acabou depois da marca de 40 minutos. A tabela se estabilizou com Leclerc, Piastri, Norris, Tsunoda, Hamilton, Isack Hadjar, Verstappen, Hülkenberg, Lance Stroll e George Russell no top-10. Gabriel Bortoleto aparecia na 18ª colocação.

Verstappen perdia tempo de pista uma vez que a Red Bull resolveu mudar o setup de maneira demorada por ali. Foram mais de dez minutos antes de retomar, com pouco tempo pela frente.

Pierre Gasly foi o último a colocar pneus macios para o trecho final, mas não chegou a chamar muita atenção mesmo assim. Quem entrou no cockpit todo paramentado nos momentos finais foi Bearman, na expectativa de conseguir andar um pouco que fosse, mas não rolou. O cronômetro zerou sem que Oliver recebesse o ok da equipe e com Leclerc realmente na liderança.

