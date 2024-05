Jorge de Sá reforça o time de parceiros de conteúdo do Lance!

Jorge de Sá (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 15:43 • Rio de Janeiro • Atualizada em 28/05/2024 - 17:19

O time do Lance! ganhou um parceiro de peso nesta semana, com a chegada de um especialista em basquete: Jorge de Sá. O comentarista e ex-atleta chega para produzir conteúdos digitais para as diferentes plataformas do grupo, destacando o universo da bola laranja. O início das produções está marcado para os próximos dias, já com a super reta final da temporada da NBA.

Para os próximos meses, a produção de conteúdo seguirá com a cobertura das finais da NBB, além de focar na modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com vídeos sobre análises dos jogos, reacts de assuntos que estão bombando, além de muita opinião do Jorge sobre os mais variados temas dentro e fora das quadras, desde a performance dos atletas até a cultura de lifestyle que envolve o esporte.

Jorge de Sá (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance)

“A chegada do Jorge ao Lance! reforça ainda mais a nossa missão de estarmos prontos para oferecer conteúdo de qualidade sobre diferentes esportes para o torcedor brasileiro, em diferentes canais de comunicação. Queremos quebrar a ideia de que o Lance! é só voltado para o futebol. O Lance! é de todos os esportes e trabalhamos para ser o ponto de encontro dos torcedores,”, comenta Igor Novello, coordenador de conteúdo do grupo Lance!.

“Estou muito feliz e empolgado com a oportunidade de produzir conteúdos sobre basquete em um dos maiores veículos esportivos do país. Quero levar ao Lance! minha bagagem e expertise de mais de 20 anos dentro e fora das quadras. Essa parceria vai dar início a uma cobertura intensa para fomentar o esporte e ampliar ainda mais o reconhecimento da modalidade no Brasil”, comenta Jorge.

Como comentarista de basquete, Jorge Sá realizou marcos inéditos na cobertura do esporte há mais de uma década - entre eles, foi o primeiro produtor de conteúdo a realizar entrevistas exclusivas com grandes personalidades, como o norte-americano LeBron James e Kevin Durant. As conversas aconteceram durante a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, respectivamente, no Brasil. Ainda na Copa de 2014, Jorge participou de um jantar exclusivo com o ex-jogador e grande lenda do basquete, Kobe Bryant.

Trajetória

O amor de Jorge pelo basquete é antigo. Ele foi atleta do esporte durante sua juventude, tendo jogado dos seis aos 19 anos de idade nas categorias de base do Clube de Regatas Flamengo, conquistando inúmeros títulos estaduais. Foi campeão juvenil em 2002 e 2003 no sub-20 do time. Em 2015, após uma temporada dedicada à carreira de ator, o amor pelo esporte pulsou novamente, surgindo a oportunidade de apresentar, por quatro anos, um programa sobre a NBA pelo Sportv.

Três anos depois, além de atuações em novelas e programas esportivos, como comentarista e apresentador, Jorge de Sá decidiu investir em um novo projeto. Ele fundou o Departamento de Conexões Esportivas Internacionais (DCEI), uma assessoria acadêmica esportiva que facilita o acesso de jovens de 11 e 30 anos a bolsas de estudos internacionais para estudar e praticar

diferentes modalidades. Até o momento, o projeto – que também fornece moradia, alimentação, estudos e esporte com estrutura completa – já conseguiu mais de 1,1 mil propostas aprovadas para estudantes e atletas ingressarem nos Estados Unidos, Canadá e países da Europa.

Jorge de Sá (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance)

Sobre o Lance!

O Lance! é uma empresa content-based com mais de 25 anos de mercado e que, hoje, vai além da mídia para atender as necessidades dos torcedores brasileiros, sejam elas de conteúdo, produtos, serviços ou experiências. Com o slogan “Um Lance muda tudo”, desde o ano passado, quando iniciou suas transformações editoriais e de modelos de negócios, já apresentou sua própria plataforma de apostas, a Lance! Betting; uma vertical de educação, direcionada para cursos e masterclasses de esporte; e criou a Lance! Biz, editoria voltada para os negócios no mundo esportivo. A marca tem falado com mais de 15 milhões de torcedores por mês.