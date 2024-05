Quem esteve nas finais de conferência da NBA nos últimos 10 anos?

Troféu Larry O'Brien (Foto: Reprodução)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 26/05/2024 - 21:58 • São Paulo (SP)

As finais das conferências leste e oeste estão a todo vapor e podem ter desfecho rápido caso o Dallas Mavericks e o Boston Celtics consigam varrer seus adversários.

Retrospectiva dos Playoffs da NBA na última década

Nos últimos dez anos, de 2014-15 a 2023-24, as finais de conferência trouxeram diversos momentos inesquecíveis.

2014-15: Hawks, Cavaliers, Warriors e Rockets

No Leste, o Atlanta Hawks surpreendeu com uma temporada de 60 vitórias, mas foi varrido pelo Cleveland Cavaliers, liderado pelo retorno de LeBron James. No Oeste, os Golden State Warriors, liderados por Stephen Curry e Klay Thompson, dominaram os playoffs, culminando em um título contra os Cavaliers.

2015-16: Cavaliers, Raptors, Warriors e Thunder

Os Cavaliers fizeram história ao superar um déficit de 3-1 nas finais contra os Warriors, garantindo o primeiro título da franquia. No Oeste, os Warriors bateram o recorde de vitórias na temporada regular, mas não conseguiram o título, marcando a última temporada de Kevin Durant no Thunder antes de se juntar aos Warriors.

2016-17: Celtics, Cavaliers, Warriors e Spurs

Os Cavaliers voltaram às finais após varrerem os Celtics. No Oeste, os Warriors, agora com Durant, dominaram os playoffs e venceram os Spurs nas finais da conferência, com destaque para a lesão de Kawhi Leonard no Jogo 1.

2017-18: Celtics, Cavaliers, Warriors e Rockets

Os Celtics, apesar das lesões, levaram os Cavaliers a uma série de sete jogos. No Oeste, os Warriors enfrentaram um desafio difícil contra os Rockets, mas superaram para chegar às finais novamente.

2018-19: Bucks, Raptors, Warriors e Blazers

Os Raptors, liderados por Kawhi Leonard, venceram os Bucks nas finais do Leste. No Oeste, os Warriors continuaram sua dominância, varrendo os Blazers.

2019-20: Celtics, Heat, Lakers e Nuggets

Os playoffs ocorreram na “bolha” em Orlando devido à pandemia. Os Heat e os Lakers avançaram para as finais, com os Lakers homenageando Kobe Bryant ao conquistar o título.

2020-21: Bucks, Hawks, Suns e Clippers

Os Bucks, liderados por Giannis Antetokounmpo, venceram os Hawks no Leste. No Oeste, os Suns, liderados por Chris Paul, superaram os Clippers para chegar às finais.

2021-22: Heat, Celtics, Warriors e Mavericks

O Heat e os Celtics se enfrentaram nas finais do Leste, com os Celtics avançando. No Oeste, os Warriors derrotaram os Mavericks para chegar às finais.

2022-23: Celtics, Heat, Nuggets e Lakers

Os Nuggets, liderados por Nikola Jokic, chegaram às finais pela primeira vez após derrotar os Lakers. No Leste, os Heat voltaram às finais após vencerem os Celtics.

2023-24: Celtics, Pacers, Timberwolves e Mavericks

Nesta temporada, os Celtics têm dominado no Leste, enquanto os Mavericks e Timberwolves batalham no Oeste. As finais prometem muita emoção, com Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards e Luka Doncic buscando seus primeiros títulos.