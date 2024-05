Se não conseguir Paul George, 76ers já tem ‘plano B’

Paul George está nos Clippers (Foto: Adam Pantozzi / AFP)







Publicada em 27/05/2024

Com o término inesperado na primeira rodada dos playoffs da NBA de 2024 contra o New York Knicks, o Philadelphia 76ers se encontra em um momento crucial para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de seu elenco. Tendo à disposição tanto a 16ª escolha no Draft da NBA de 2024 quanto um amplo espaço no teto salarial, os focos são claros: consolidar uma equipe competitiva em torno de Joel Embiid e Tyrese Maxey.

Uma das principais metas desta janela de transferências para os 76ers é adicionar um terceiro astro, e Paul George do Los Angeles Clippers surge como um potencial candidato. Apesar do interesse mútuo, a sua permanência no Clippers é ainda favorita nas apostas, devido à falta de melhores opções para eles caso George opte pela agência livre. Dessa forma, os 76ers já planejam um “plano B” ambicioso.

O foco se volta então para Brandon Ingram, atualmente envolvido em especulações de saída do New Orleans Pelicans. Segundo Kevin O’Connor, do The Ringer, Ingram é visto como principal alternativa caso a contratação de uma estrela do calibre de Kevin Durant ou Jimmy Butler não se materialize. A possibilidade de adquirir Ingram, que mostrou um imenso talento na NBA, é considerada uma jogada promissora para fortalecer a equipe.

Apesar de Ingram ser um marcador exemplar, capaz de pontuar de várias posições e com um jogo que teoricamente se adapta ao ritmo dos playoffs, alguns fatores geram incertezas. Suas constantes lesões, somadas às do principal jogador dos 76ers, Joel Embiid, levantam dúvidas sobre a viabilidade dessa escolha, especialmente quando a durabilidade é uma preocupação crescente.

A escolha por Ingram, embora arriscada, representa um investimento a longo prazo. Aos 27 anos, ele está no auge de sua carreira e, ao lado de Embiid e Maxey, pode tanto elevar seu jogo quanto contribuir significativamente para o sucesso da equipe. Re-significá-lo implicaria em um compromisso financeiro considerável, mas alinhado aos interesses de longo prazo dos 76ers.

Em conclusão, embora a chegada de Ingram possa não resolver todos os problemas dos 76ers, ele oferece uma mistura promissora de juventude e talento com espaço para desenvolvimento e adaptação. Com uma janela de opção se abrindo para a equipe da Filadélfia, cada passo nesta offseason será crucial para definir seu futuro a médio e longo prazo na NBA.