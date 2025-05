Dana White garante que realizará Jones x Aspinall: ‘Será anunciado’

O mundo do MMA espera ansiosamente o desfecho da novela entre Jon Jones e Tom Aspinall, em luta que unificaria o cinturão do peso pesado do UFC. Presidente da organização, Dana White, veio a público acalmar os ânimos dos fãs que já estão desesperançosos com o combate. O empresário afirmou que anunciará o embate em breve.

Em live no Instagram, na última terça-feira (13), onde anunciou os eventos principais do UFC 317 e 319, Dana White atualizou os fãs sobre a negociação da luta entre Jon Jones e Tom Aspinall. Após ler um comentário na transmissão, o presidente da organização garantiu que a luta ocorrerá e que será anunciada em breve.

Tradução: Eu já falei isso para vocês, pessoal. Vamos fazer Aspinall x Jones. A luta do peso pesado vai acontecer. Relaxa, vou anunciar isso em breve.

Novela Aspinall x Jones

Desde 2023, Tom Aspinall é campeão interino do peso pesado do UFC. Devido as raras aparições de Jon Jones, campeão linear há dois anos e com apenas uma defesa de cinturão, realizada em novembro de 2024, contra Stipe Miocic.

Aos 37 anos, Jon Jones ainda não definiu seus planos no octógono. Embora o confronto com Aspinall seja uma possibilidade, Jones também cogita a aposentadoria, o que aumenta a frustração do atual campeão interino.

— Quando você coloca ele para lutar com, e não estou tentando me gabar, mas sou literalmente o cara mais perigoso do UFC se você olhar os números. Quando ele entra com alguém do meu tamanho e com minhas credenciais neste momento da carreira dele, acho que o Jon é um cara inteligente e percebe isso, então quer ser bem compensado financeiramente por isso — explicou Tom.

Tom Aspinall tem uma defesa pelo cinurão peso pesado interino do UFC (Foto: Instagram/UFC)

Sem conseguir a luta contra Jon Jones, Aspinall se tornou o campeão interino com o reinado mais longo da história do UFC, ultrapassando Renan Barão, que ficou 535 dias em posse do cinturão interino dos pesos-galos (61 kg). A frustração do é tanta, que o inglês afirma que cansou da novela e que pensa seguir em frente.

— Estou entediado com essa conversa. Já cansei. Ou nós lutamos, ou eu sigo em frente com outra coisa. Pessoalmente, eu não posso fazer nada. Acho que é uma questão de dinheiro do lado dele. Eu lutaria quando e onde ele quiser, mas acho que se resume a dinheiro — declarou Aspinall.