Charles "do Bronx" Oliveira e Ilia Topuria irão se enfrentar na luta principal do UFC 317, que será realizado no dia 28 de junho, na Semana Internacional da Luta, em Las Vegas. A disputa ganhou repercussão com comentários do ex-campeão peso galo, Aljamain Sterling, que alertou para os riscos de um estilo ofensivo por parte do brasileiro diante do poder de nocaute do espanhol-georgiano.

Segundo o americano, o jogo em pé favorece Topuria, que está invicto em 16 lutas e vem de nocaute sobre Alexander Volkanovski e Max Holloway. O georgiano deixou o cinturão dos peso pena para buscar um novo título em outra categoria.

— Oliveira é derrubado praticamente em toda luta. Se Ilia conseguir tocar o queixo dele como faz com os outros, pode ser uma noite ruim para o Charles — afirmou Sterling no podcast The Weekly Scraps.

Sterling também apontou que o brasileiro pode explorar o grappling como alternativa para derrotar o espanhol-georgiano, que está invicto no UFC.

— O que ainda não vimos é alguém forçar o grappling contra Ilia. Talvez o Charles consiga cansá-lo, tirar um pouco da potência dos golpes. Isso pode mudar a luta — disse. Ainda assim, o ex-campeão dos galos se mostrou cauteloso sobre as chances do paulista.

— Claro que o Charles pode vencer. Mas considerando tudo que o Ilia tem feito, o que ele fez com Volkanovski, com Holloway, fica difícil não vê-lo como a aposta mais segura — completou.

Provocações de Topuria

Em coletiva realizada em Alicante, na Espanha, Ilia Topuria foi perguntado sobre o combate que fará contra Charles do Bronx, no UFC 317, em junho. O espanhol agradeceu o brasileiro por aceitar a luta, mas que ele irá pagar o preço por Islam Makhachev, que, segundo Ilia, fugiu de o enfrentar.

— Gostaria de agradecer ao Charles por aceitar o desafio. Algo que o Islam (Makhachev) não fez, e ele (Charles) tem que pagar o preço pelo Islam. Sinceramente, sinto muito por Charles, mas, no fim das contas, é o meu trabalho — iniciou Topuria, que completou ao afirmar que irá derrotar brasileiro "da maneira menos dolorosa possível".

— Não sei (como será o desfecho da luta), com o Oliveira. A verdade é que o que for menos doloroso para ele, é o que eu vou fazer, pois gosto muito dele — completou.