Com emoção no fim, Charles do Bronx vence Michael Chandler no UFC 309

Charles do Bronx dominou e venceu Michael Chandler no UFC 309, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, Estados Unidos, neste sábado (16). O brasileiro foi soberano na luta agarrada, onde quase conseguiu finalizar algumas vezes, mas enfrentou forte defesa do oponente. No último round, o americano quase surpreendeu o ex-campeão dos pesos leves, mas Oliveira se manteve vivo e venceu por decisão unânime dos juízes.

🥊 COMO FOI A LUTA?

No primeiro round, Charles conseguiu a queda para o solo, onde ficou por cima de Michael durante todo o tempo, mas não conseguiu conseguir encaixar a finalização, pois o americano conseguiu se defender. O brasileiro seguiu com tudo no segundo assalto, onde acertou grandes socos, joelhadas e chutes. Na metade, Oliveira foi para o chão novamente, mas Chandler seguiu na defesa da submissão.

Charles do Bronx seguiu para cima do americano no terceiro assalto, onde acertava socos e ia para o chão, mas dessa vez, o brasileiro conseguiu ir para as costas de Michael, ficando perto do mata-leão, mas novamente, sem sucesso após grande defesa do oponente. No quarto round, Oliveira conseguiu voltar para as costas de Chandler, e, mesmo com mais tempo, não conseguiu finalizar.

Charles do Bronx e Michael Chandler no UFC 309 (Foto: Sarah Stier / AFP)

No round decisivo, Michael Chandler foi para o "tudo ou nada", e quase foi recompensado. O americano conseguiu desnortear o brasileiro e emendou uma grande sequência de cotoveladas no solo, mas Charles seguiu vivo na luta. Momentos depois, o brasileiro voltou ao controle do solo pelas costas, mas sem conseguir finalizar. Quando a buzina tocou, anunciando o final do combate, ambos os lutadores se cumprimentaram.

Na decisão dos juízes, Charles "Do Bronxs" Oliveira venceu Michael Chandler por decisão unânime (49-46, 49-46, 50-45).