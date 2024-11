Sinner domina Ruud, vence com autoridade e avança à decisão do ATP Finals

Número 1 do mundo, Jannik Sinner mostrou soberania neste sábado (16), no ATP World Finals, em Turim. Jogando em casa, o italiano derrotou o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/2) após 1h9m de duração, e se classificou com autoridade para a decisão do título, que acontece neste domingo (17), às 14h de Brasília, contra o americano Taylor Fritz.

Sinner tentará o oitavo troféu da temporada e o 18º na carreira, nesta que será a 23ª decisão dele. O oponente neste domingo (17), o americano Taylor Fritz é o quinto colocado no ranking e acabou com a série de oito vitórias seguidas de Alexander Zverev. Fritz é o primeiro tenista dos Estados Unidos a jogar a decisão do ATPF Finals desde 2006. O torneio é disputado pelos oito melhores da temporada do circuito.

O deste sábado foi o terceiro jogo entre Sinner e Ruud e a terceira vitória do italiano, que volta à decisão do ATP Finals. Com a classificação, repetirá o feito do ano passado, quando alcançou a final, mas caiu diante do sérvio Novak Djokovic.

Jannik Sinner acumulou a 69ª vitória em 75 jogos na temporada, tendo apenas seis derrotas. A fase positiva já possibilitou a ele erguer os troféus do Australian Open e do US Open. Na final do aberto estadunidense, inclusive, superou o próprio Taylor Fritz em três sets diretos e buscará a repetição do desempenho neste domingo.

Bia Haddad e Carol Meligeni vencem na dupla e Brasil derrota a Argentina

Bia Haddad em ação no WTA de Wuhan (Foto: WANG Zhao / AFP)

Em São Paulo, Bia Haddad Maia e Carol Meligeni garantiram, em partida de duplas, a vitória dramática do Brasil sobre a Argentina, no Ibirapuera, na noite deste sábado, pela Billie Jean King Cup. As brasileiras anotaram 6/3 e 6/2 após 1h25m de jogo.

Depois do triunfo em simples de virada de Bia sobre Solana Sierra e a derrota de Laura Pigossi contra Jasmin Ortenzi, o capitão Luiz Peniza optou por Carol Meligeni em vez de Ingrid Martins para o confronto, e a dupla brasileira passou por Ortenzi e Julia Riera, duas substitutas da equipe original. O próximo adversário na competição ainda será definido em sorteio.

A equipe nacional retorna para os Qualifiers em 2025 e irá buscar vaga inédita nas finais para os últimos meses do ano. O time bateu na trave diante da Alemanha este ano e em 2023, dentro de casa, em São Paulo, e fora de casa, em Stuttgart.