Após grandes combates, confira os resultados do card preliminar do UFC 309

O card preliminar do UFC 309, realizado neste sábado (16), no Madison Square Garden, em Nova York, foi recheado de grandes lutas. Único brasileiro no preliminar, Jhonathan Diniz foi superado pelo polonês Marcin Tybura. A noite contou com excelentes combates. Antecederam o card principal, que conta com o duelo entre Jon Jones e Stipe Miočić.

O evento conta com Charles "do Bronxs" Oliveira, começa a partir da meia-noite (horário de Brasília) de sábado (16) para domingo (17)

🥊 Jonathan Martínez x Marcus McGhee

O americano Marcus McGhee venceu o compatriota Jonathan Martínez, após combate morno. McGhee dominou os dois primeiros rounds, sem deixar o adversário atacar. No último assalto, Martínez cresceu, mas não conseguiu finalizar. Na decisão dos juízes, Marcus McGhee venceu por decisão unânime.

Marcus McGhee acerta soco em Jonathan Martínez (Foto: Sarah Stier/AFP)

🥊 Jim Miller x Damon Jackson

Em duelo de veteranos, o americano Jim Miller, de 41 anos, conseguiu vencer o compatriota Damon Jackson, de 36, de forma brilhante. O combate estava morno, mas Jackson errou ao tentar aplicar um golpe e ficou exposto. Miller não desperdiçou a chance e encaixou uma guilhotina para levar a vitória. Após o anúncio do resultado, Damon deixou as luvas no centro do ringue, sinal de aposentadoria dos octógonos.

Jim Miller comemora a vitória no UFC 309 (Foto: Sarah Stier / AFP)

🥊 David Onana x Roberto Romero

Diretamente de Uganda, Onana venceu o mexicano Romero em grande combate. Ambos alternaram bons momentos na luta, mas David foi superior por mais tempo. No primeiro round, Roberto chegou a derrubar o ugandense e tentar um mata-leão, mas o oponente conseguiu se defender. Nos assaltos seguintes, Onana conseguiu usar melhor a envergadura e venceu por decisão unânime dos juízes.

David Onana e Roberto Romero no UFC 309 (Foto: Sarah Stier / AFP)

🥊Marcin Tybura x Jhonata Diniz

Jhonata Diniz foi derrotado pelo polonês Marcin Tybura por nocaute técnico. O brasileiro começou bem, mas perdeu o controle no solo até o final do primeiro assalto. No segundo round, Tybura colocou a luta no chão novamente, onde, nos segundos finais, encaixou uma sequência de cotoveladas no nariz do curitibano, onde abriu um grande ferimento. Após revisão do departamento médico do UFC, os médicos não autorizaram a volta de Jhonata, derrotado por nocaute técnico.

🥊 RESULTADOS DO CARD INICIAL: