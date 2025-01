O havaiano John John Florence anunciou, no final do sábado (25), que aceitou o convite da WSL (Liga Mundial de Surfe) para disputar a etapa de Pipeline, no Havaí. O surfista havia desistido de participar do Championship Tour (CT) deste ano, mas voltou atrás para competir no país natal. A entrada do tricampeão altera a organização das baterias da etapa.

— Decidi focar-me no surfar de uma forma diferente este ano. Quero criar o tempo para explorar, encontrar novas ondas e desenhar linhas diferentes. Pretendo competir totalmente por outro título mundial em 2026 — disse John John Florence ao anunciar a desistência.

Com a entrada do havaiano, o primeiro round de Pipeline terá um novo chaveamento. John John participará da bateria 6, que ainda conta com o brasileiro Ian Gouveia e o também havaiano Eli Hanneman. Devido à mudança, o round 1 de Pipeline terá três encontros entre brasileiros.

John John Florence é o atual campeão da WSL (Foto: Tony Heff/World Surf League)

