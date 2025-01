WSL Pipe Pro: confira baterias e onde assistir à primeira etapa de 2025

Depois de quatro meses, a WSL está de volta. A janela da etapa de Pipeline, a primeira do ano, começa nesta segunda-feira (27), com 12 brasileiros em busca de um lugar na etapa final, em Oahu, no Havaí. A primeira chamada está programada para acontecer às 15h (Horário de Brasília), no entanto, não deverá ter disputas, pois a previsão é de ondas ruins, segundo o site “Surfline”. O prazo para a realização da etapa vai até o dia 8 de fevereiro.

Enquanto isso, apenas apresentadores e comentaristas deverão fazer a abertura da etapa. A previsão é de ondas médias, de no máximo 1,8 metros para o dia 27. As baterias só serão realizadas conforme as condições do mar.

Para a primeira etapa do ano, o Brasil contará com 12 surfistas, sendo 10 no masculino. Sem Gabriel Medina, fora da temporada por lesão, a Brazilian Storm conta com Ítalo Ferreira, Yago Dora e Filipe Toledo para buscar o oitavo título em 11 anos.

Além de Dora e Toledo, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo estão entre os representantes masculinos da WSL de forma fixa. No feminino, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva vestirão a camisa verde-amarela.

Tatiana Weston-Webb representa o Brasil na WSL (Foto: Divulgação/WSL)

Saiba de todos os detalhes da etapa:

WSL Lexus Pipe Pro Data 27 de janeiro de 2025 - 8 de fevereiro 2025 Horário 15h (de Brasília) Local Praia de Pipeline, Oahu, Havaí Onde assistir Youtube da WSL, Site da WSL e SporTV 3

BATERIAS

Masculino

Yago Dora (BRA), Seth Moniz (HAV), Edgard Groggia (BRA) Ethan Ewing (AUS), Matthew McGillivray (AFS), Jackson Bunch (HAV) Jack Robinson (AUS), Liam O'Brien (AUS), Alan Cleland (MEX) Griffin Colapinto (EUA), Leonardo Fioravanti (ITA), Ian Gentil (HAV) Ítalo Ferreira (BRA), Samuel Pupo (BRA), Kelly Staler (EUA) John John Florence (HAV), Ian Gouveia (BRA), Eli Hanneman (HAV) Jordy Smith (AFS), Imaikalani deVault (HAV), George Pittar (AUS) Rio Waida (IDN), Kanoa Igarashi (JAP), Joel Vaughan (AUS) Jack Marshall (EUA), Connor O'Leary (JAP), Miguel Pupo (BRA) Filipe Toledo (BRA), Barron Mamiya (HAV), Ajelo Muniz (BRA) João Chianca (BRA), Ryan Callinan (AUS), Marco Mignot (FRA)

Feminino