Adriano de Souza é o novo treinador de Tati Weston-Webb

Tatiana Weston-Webb anunciou um novo treinador para a temporada de 2025 da WSL. Adriano de Souza, o “Mineirinho”, estreia a parceria com a surfista em Pipeline, no Havaí, que será realizado nos dias 27 de janeiro e 8 de fevereiro. Ao lado do campeão mundial, Tati sonha conquistar o primeiro título feminino para o Brasil.

— Para essa temporada de 2025 eu sabia que precisava renovar as energias e mudar meus treinos, pois em 2024 encerrei o ciclo olímpico e achei importante essa mudança para continuar minha evolução. Então, eu escolhi o Adriano, que já é campeão mundial, uma pessoa que admiro muito. Ele trabalhou muito forte para conquistar esse título e eu me identifico com a história dele, pois temos dedicação para vencer e superar os obstáculos. Foi uma escolha bem fácil e estou muito animada — explicou Tati.

Esta não é a primeira experiência de Adriano como treinador. Um ano após se aposentar, o brasileiro foi apresentado em 2022 como técnico da Itália na preparação para os Jogos de Paris 2024. Ele acompanhou de perto o desempenho do surfista Leonardo Fioravanti na WSL.

— É um prazer poder trabalhar com a Tati, uma mulher que tem o surfe por completo e tem tudo para ser campeã mundial. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto e espero conquistar esse título inédito para o Brasil. Esse é o meu grande objetivo do ano, fazer com que a Tati atinja o seu maior sonho, ser campeã mundial — vibrou Mineirinho.

Última temporada de Tati Weston-Webb

Tati Weston-Webb ficou com a terceira colocação na WSL em 2024. A brasileira tem como melhor resultado no tour o vice-campeonato de 2021, quando perdeu a final para a havaiana Carissa Moore. Nesta temporada, Tatiana disputará o título com outras 21 surfistas, incluindo a compatriota Luana Silva.

Sem Carissa Moore e Stephanie Gilmore na temporada de 2025, Tati planeja durlar com estrelas da nova geração, como a atual campeã Caitlin Simmers, de 19 anos.