WSL: Pipeline, no Havaí, marca início da temporada de 2025

A temporada 2025 da Championship Tour da WSL começa oficialmente na próxima semana, no dia 27 de janeiro, em Pipeline, no Havaí. Esta edição do circuito será histórica e cheia de novidades. O torneio traz 12 etapas ao longo do ano — três a mais que em 2024 — e o maior número desde 1996, quando o circuito teve 14 eventos.

Os torneios, tanto no masculino quanto no feminino, serão disputados em ondas de diferentes estilos. Locais históricos e icônicos voltaram ao cronograma, como Snapper Rocks (Austrália) e Jeffreys Bay (África do Sul). Antes da etapa de Saquarema, no Brasil, Lower Tretles (EUA), que sediou as finais no ano passado, sediará o evento em junho.

Margaret River, na Austrália, marcará o corte dos competidores, que será realizado após a sétima etapa. Em agosto, em Teahupoo, no Taiti, serão definidos os cinco homens e mulheres que disputarão o WSL Finals. O evento decisivo acontecerá em Cloudbreak, Fiji, substituindo Trestles. Outra novidade do calendário é a inclusão da piscina de ondas de Abu Dhabi.

Tatiana Weston-Webb foi finalista da WSL Finals na última temporada (Foto: Pat Nolan / WSL)

O domínio da “Brazilian Storm”

Os brasileiros entram na temporada com boas expectativas. A “Brazilian Storm” mira o oitavo título em 11 anos. Desde Gabriel Medina abriu os caminhos em 2014, o Brasil conquistou sete títulos. Além de Medina, nomes como Adriano de Souza, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo estão na lista de campeões mundiais.

Sem John John Florence e Gabriel Medina, muitos consideram Filipe Toledo e Yago Dora favoritos ao título.

Surfistas confirmados na temporada de 2025

Além de Dora e Toledo, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo estão entre os representantes masculinos da WSL. No feminino, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva vestirão a camisa verde-amarela.