Filipe Toledo analisa chances de igualar Medina em títulos na WSL: ‘Quero deixar um legado’

A temporada é nova, mas o personagem é antigo. Bicampeão mundial, Filipe Toledo está de volta ao Championship Tour da Liga Mundial de Surfe (WSL) em 2025. O brasileiro se afastou em 2024 para cuidar da saúde mental e concentrar na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Em coletiva de imprensa, na quinta-feira (24), o surfista abriu o jogo sobre a chance de conquistar o terceiro título e igualar Gabriel Medina.

— A minha meta não é me igualar ao Gabriel Medina, John John Florence ou Mick Fanning. Meu foco é ganhar o título mundial e não interessa se vão ser dois, cinco ou dez até o final da minha carreira. Mas o que eu sempre tive como objetivo é entregar o meu melhor e deixar um legado — disse Toledo.

Campeão em 2022 e 2023, Filipe Toledo é o segundo brasileiro com mais títulos mundiais na WSL, atrás apenas de Gabriel Medina, que levantou o troféu em 2014, 2018 e 2021. O tricampeão não disputará a temporada deste ano, depois de ser submetido a uma cirurgia no sábado (11), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reparar o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo.

Filipe Toledo é incisivo sobre objetivo na WSL

Apesar da chance de alcançar o grande feito, Filipinho mostrou que essa não é a principal preocupação do surfista na temporada 2025 da WSL.

— Eu acredito que não adianta se igualar a certas pessoas e não deixar um legado. É claro que acho muito legal ser um campeão como Medina, John John e o Fanning. Eles são exemplos a serem seguidos, e é isso que eu quero para mim. Eu quero que a próxima geração possa olhar para mim e enxergar um exemplo, independentemente do número de títulos que tiver — completou Filipinho.

Filipe Toledo volta a competir na WSL em 2025 (Foto: Pat Nolan/World Surf League)

Além de Gabriel Medina, outro nome que está fora desta temporada da WSL é John John Florence. O australiano de 32 anos terá um período sabático e alegou que precisa de tempo para "focar no surfe de maneira diferente".

A temporada 2025 da WSL começará na segunda-feira (27), com a abertura do campeonato na etapa de Pipeline, no Havaí.