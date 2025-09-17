Olimpíadas de Los Angeles define data para compra de ingressos; veja valor

O comitê organizador das Olimpíadas de Los Angeles 2028 divulgou a data para a compra de ingressos para a competição. Os tíquetes serão vendidos via sites de bilheteria digitais. O cadastro para as vendas deve ser feito a partir de janeiro de 2026.

Os ingressos individuais custarão a partir US$ 28 (cerca de R$ 150 na cotação atual). A compra será feita via cadastro prévio. Moradores das cidades-sede das Olimpíadas de Los Angeles terão acesso antecipado aos tíquetes. Já a venda dos ingressos para os Jogos Paralímpicos será a partir de 2027.

A inscrição para a compra de ingressos para as Olimpíadas de Los Angeles 2028 começa em janeiro de 2026, através do site oficial do evento. O gerenciamento da venda será feito através da AXS e Eventim, tiqueteria oficial dos jogos. Mais informações sobre a compra serão divulgadas ainda neste ano, mas o comitê organizador orienta o seguinte:

O período exato de inscrição para a compra de ingressos será divulgado ainda neste ano;

A inscrição será o primeiro passo para a compra de ingressos gerais, que começam em 2026 para os Jogos Olímpicos e em 2027 para os Jogos Paralímpicos;

O acesso aos ingressos será determinado por meio de um sorteio que atribuirá horários de compra para retirada de ingressos a partir de 2026;

O acesso antecipado estará disponível para comunidades locais ao redor dos locais dos Jogos.

— Os Jogos LA28 serão uma oportunidade de comprar um ingresso para a história — disse Reynold Hoover, CEO dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028.

Calendário das Olimpíadas de Los Angeles foi divulgado

Mudança: primeira semana será do atletismo

Entre os destaques do cronograma está a troca histórica entre as competições de atletismo e natação. O Atletismo ocorrerá na primeira semana, enquanto a natação acontecerá na segunda semana dos Jogos. A cerimônia de abertura será realizada em 14 de julho de 2028, às 20h (horário do leste dos EUA) ou 17h (horário do Pacífico) — 21h de Brasília —, dividida entre o LA Memorial Coliseum e o Estádio 2028 em Inglewood. A cerimônia de encerramento acontecerá em 30 de julho de 2028, às 21h (horário do leste) ou 18h (horário do Pacífico) — 22h de Brasília — no LA Memorial Coliseum.

Embora a Cerimônia de Abertura seja no dia 14, sete modalidades já começam as disputas no dia 12: basquete, críquete, futebol, handebol, hóquei, vela e pólo aquático. A primeira medalha será dada em Venice Beach, no triatlo.

O 15º dia de competições terá 16 disputas por medalhas de ouro e bronze em esportes coletivos, além das finais de 19 modalidades individuais, incluindo provas de natação. No 16º e último dia, a natação encerrará as competições com sua sessão final no Estádio 2028, antes da cerimônia de encerramento.

O cronograma ainda passará por ajustes à medida que o planejamento avança. Uma programação mais detalhada, com eventos com medalhas e ordem de gênero, deve ser divulgada ainda este ano.

O programa social PlayLA, desenvolvido em parceria entre o LA28, o Comitê Olímpico Internacional e o Departamento de Recreação e Parques de Los Angeles, recebeu investimento de até 160 milhões de dólares. A iniciativa oferece programação esportiva acessível e inclusiva para crianças de 3 a 17 anos, com oportunidades de participação em mais de 40 esportes olímpicos e adaptados.