Jogos da NBA hoje (24/4): saiba horário e onde assistir

Nesta quinta-feira (24), seis franquias entram em quadra pela terceira rodada dos Playoffs da NBA. Sonhando com o título da principal liga de basquete do mundo, os times das Conferências Leste e Oeste tentam igualar a rotação nas eliminatórias. Os jogos serão transmitidos pela Prime Video (streaming) e pela NBA League Pass.

Para iniciar a rodada, o Detroit Pistons recebe o New York Knicks, às 20h (Horário de Brasília) no Little Caesars Arena. Com a série empatada em 1 a 1, o elenco comandado pelo técnico J.B. Bickerstaff tenta virar o confronto, já que na estreia dos Playoffs foi surpreendido por um tropeço em 94 a 100.

Mais tarde, às 22h30 (de Brasília), o Memphis Grizzlies vai em busca de assumir as rédeas dentro de casa, com o apoio dos torcedores lotando as arquibancadas da FedExForum. Pressionado devido ao baixo aproveitamento diante do Oklahoma City Thunder, Ja Maront e companhia ligam o sinal de alerta. Isso porque o adversários já venceu as dus primeiras partidas da série.

Por fim, às 23h, será a vez de Los Angeles Clippers e Denver Nuggets encerrarem a noite de jogos nos Playoffs da NBA. Com a sequência empatada com uma vitória para cada lado, James Harden vai em busca de sua hegemonia na Intuit Dome. Isso porque o veterano jamais ergueu o título da liga norte-americana de basquete, motivo pelo qual tem colocado todo o seu foco diante de Nikola Jokic e demais adversários.

