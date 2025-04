A vitória agitada do Boston Celtics, nesta quarta-feira (23), foi marcada pela lesão de Kristaps Porzingis. Com a nova derrota, o Orlando Magic volta para a Flórida com dois jogos de desvantagem nas oitavas de final dos playoffs da NBA 2024/25. Apesar da pancada, o pivô apresentou bastante felicidade - mesmo enquanto sangrava - e continuou em quadra no último período para selar o triunfo dos líderes da Conferência Leste.

O lance aconteceu durante os últimos segundos do terceiro quarto, quando o jogador recebeu uma cotovelado de Goga Bitadze. Após um arremesso não convertido do Magic, os atletas disputavam a posição dentro do garrafão, o pivô do Celtics foi atingido forte na cabeça, que abriu em seguida.

Veja vídeo do lance da lesão de Porzingis

A situação pareceu séria, ainda mais pela quantidade de sangue que saía da testa de Porzingis, mas a reação do pivô surpreendeu e animou os torcedores no TD Garden. A caminho do atendimento, o jogador do Celtics sorria e pareceu estar "feliz" com o momento.

Não foi só o acidente que marcou a atuação dele no jogo. Com Jayson Tatum de fora, o pivô, junto de Jaylen Brown, assumiu o protagonismo do time de Massachusetts. No confronto, ele ainda registrou um duplo-duplo, com 20 pontos e 10 assistências.

A seguir, a série parte para a Flórida, onde as equipes terão dois jogos. Assim, o Orlando Magic poderá, se usar o fator casa ao seu lado, empatar a disputa contra o Boston Celtics. O próximo confronto será na sexta-feira (25), às 20h (de Brasília).

