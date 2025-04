Jimmy Butler sofre grave queda e preocupa Warriors nos playoffs da NBA

Além da derrota por 109 a 94, a equipe californiana ganhou outro motivo para se preocupar: uma possível lesão de Jimmy Butler. Nesta quarta-feira (23), o Houston Rockets recepcionou o Golden State Warriors na Toyota Center para a realização do segundo jogo dos playoffs da NBA 2024/25. Após grave queda aos oito minutos de partida, o ala pode perder o restante da fase de mata-mata na liga norte-americana.

Ao tentar pegar um rebote, o astro do Warriors foi derrubado por Amen Thompson. O problema é que o camisa 10 caiu de costas direto para o chão, motivo no qual ligou o sinal de alerta dos torcedores. Ainda que tenha se contorcido de dores, o ala conseguiu converter um dos dois lances livres, mas deixou a partida logo em seguida.

Como resultado da gravidade do lance, a franquia de San Francisco informou que o ala realizará uma ressonância magnética nesta quinta-feira (24). Embora sejam apenas especulações, o problema apresentado pode remover o jogador dos próximos jogos do Warriors. Isso porque Curry sofreu queda semelhante, ficando de molho por uma semana.

- Ainda não vi o replay do lance. Eu perguntei ao nosso pessoal atrás do banco e me disseram que era em um lance mais físico e duro em um rebote. Mas Jimmy Butler falou o tempo todo que está bem. Agora, precisamos ver o que o exame de imagem vai mostrar - disse Steve Kerr, treinador do Golden State Warriors.

Ao nível de conhecimento, Butler foi autor de 25 pontos no primeiro jogo dos playoffs e conseguiu anotar três na segunda rotação. Por sua importância em quadra, os torcedores se desesperam com a possibilidade de perderem forças diante do Houston Rockets. O astro chegou ao Warrios na trade deadline da NBA, caindo nas graças dos adeptos de forma imediata.

Jimmy Butler sentiu lesão após contato com Jalen Green em jogo entre Houston e Warriors pelos playoffs da NBA (Foto: Kenneth Richmond/Getty Images/AFP)

Mudança de rota em função de Jimmy Butler

A série empatada fora de casa foi o menor dos problemas para a comissão técnica da equipe californiana. Ainda em entrevista cedida aos jornalistas, Steve Kerr não escondeu sua preocupação com um dos melhores jogadores do Warriors. Titular absoluto do time, Jimmy Butler pode ser o grande responsável por reconfigurar a formação tática do Golden State.

- Me sinto muito mal pelo Jimmy. Espero que ele esteja bem. Vamos ver como evolui. Se o Jimmy não puder jogar, vamos ter que repensar tudo: rotações, quinteto titular, melhores combinações, tudo - desabafou Kerr, em coletiva de imprensa.

No mais, é válido destacar que após sua saída de quadra, Jonathan Kuminga foi escalado para assumir a posição. Apesar disso, a mudança não muito favorável contra o Rockets no segundo jogo.