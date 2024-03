Jogo das Estrelas do NBB 2024: onde assistir e horário do evento

Evento será realizado no Ginásio Ibirapuera (Foto: Deco Pires/LNB)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Jogo das Estrelas 2024 do NBB será realizado neste sábado (16), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A partida terá início às 17h10 e contará com os grandes nomes do esporte atuando na liga brasileira, com quatro times disputando o título do evento.

O Jogo das Estrelas será no sábado, às 17h10, e contará com transmissão da TV Cultura. Quatro times disputam o título: dois do NBB Brasil, um do NBB Mundo e um de Novas Estrelas. Um dos times Brasil terá como capitão o ala do Unifacisa, André Góes, e o outro, o armador Elinho Corazza, do Corinthians. Pelo Mundo, Larry Taylor, do Bauru, irá comandar; pelo Novas Estrelas, Márcio, jovem de 21 anos do Franca.

CONFIRA AS EQUIPES:

Time André Góes (NBB Brasil):

André Góes (UNIFACISA) – 36 anos – ala

Lucas Dias (Sesi Franca) – 28 anos – ala-pivô

Cauê Verzola (R10 Score Vasco) – 36 anos – armador

Paranhos (Minas) – 32 anos – pivô

Vezaro (Minas) – 31 anos – ala

Rafael Rachel (UNIFACISA) – 23 anos – ala-pivô

Fuzaro (Minas) – 29 anos – ala – médias

Victão (Paulistano) – 26 anos – ala-pivô

Eugeniusz (R10 Score Vasco) – 23 anos – ala-armador

Time Elinho (NBB Brasil):

Elinho (Corinthians) – 34 anos – armador

Alex Garcia (Bauru Basket) – 43 anos – ala

Gabriel Jaú (Flamengo) – 25 anos – ala-pivô

Didi (Flamengo) – 24 anos – ala – médias

Lucas Lacerda (Mogi) – 26 anos – armador

Anderson Rodrigues (Bauru Basket) – 26 anos – pivô

Cauê Borges (Corinthians) – 33 anos – ala

Crescenzi (Paulistano) – 31 anos - ala-armador

Paulichi (R10 Score Vasco) – 26 anos – ala-pivô

Na sexta-feira (15), foi realizado o Desafio de Habilidades (Foto: Deco Pires/LNB)

Time Márcio (NBB Jovens Estrelas):

Márcio (Sesi Franca) – 21 anos – ala-pivô

Daniel Onwenu (Corinthians) – 21 anos – ala-armador

Buiú (Cerrado) – 23 anos – armador

Zu Jr. (Sesi Franca) – 20 anos – ala-armador

Novaes (Pato Basquete) – 22 anos – ala-pivô

Brunão (Paulistano) – 21 anos – ala-pivô

Djalo (Pinheiros) – 22 anos – ala-pivô

Léo Cravero (Caxias) – 22 anos – ala

Adyel (Pinheiros) – 21 anos – ala-armador

Time Larry Taylor (NBB Mundo):

Larry Taylor (Bauru Basket) – 43 anos – ala-armador

Franco Baralle (Minas) – 25 anos – armador

Chuzito (Minas) – 34 anos – ala-armador

David Jackson (Sesi Franca) – 41 anos – ala-armador

Isaac Thornton (Botafogo) – 33 anos – ala

Dontrell Brite (Bauru Basket) – 29 anos – armador

Dexter McClanahan (Fortaleza) – 26 anos – ala

Trevor Gaskins (UNIFACISA) – 34 anos – armador

Nate Barnes (Pato Basquete) – 33 anos – armador

