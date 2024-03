ePrix de São Paulo de Fórmula E: confira horários e onde assistir a corrida ao vivo

Campeão em 2017, Lucas Di Grassi é um dos brasileiros no grid (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 18:07 • São Paulo (SP)

A quarta etapa da temporada 2024 da Fórmula E será disputada no próximo sábado (16), em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, em circuito que também ocupará uma pista da Marginal Tietê. As atividades começam às 7h30 e a corrida se inicia às 14h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com dois pilotos brasileiros no grid, a categoria retorna a capital paulista depois da edição no ano passado. Em 2023, a vitória ficou com o neozelandês Mitch Evans. O evento terá transimissão da Band (TV aberta) e da Bandsports (TV fechada).

➡️ UFC Vegas 88: veja cards, horários e onde assistir ao vivo a Tuivasa x Tybura

O dia começa com os treinos livres, às 7h30. Duas horas depois (às 9h30), os carros partem para a pista para a classificação do grid de largada. Às 14h (de Brasília), as luzes no Sambódromo do Anhembi se apagaram para o início do ePrix.

Mitch Evans venceu a primeira corrida da Fórmula E no Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Campeão em 2017 e com passagem na Fórmula 1 em 2010, o brasileiro Lucas Di Grassi tentará a vitória em casa. Ele disputa pela equipe ABT Cupra e tentará melhor sorte na atual edição da categoria, já que até o momento não conseguiu pontuar. Já Sérgio Sette Câmara, piloto da ERT Formula E Team, corre em São Paulo depois de um resultado satisfatório na etapa de Diriyah, na Arábia Saudita, quando largou em 3º e terminou a corrida na 9ª colocação.

➡️ Emocionado, Pepê Gonçalves comemora vaga para as Olimpíadas na canoagem

Outros pilotos com passagens pela Fórmula 1 estão presentes no grid da categoria dos carros elétricos, como Jean-Éric Vergne, Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries, holandês. Há também o suíço Sebastien Buemi, que correu pela Toro Rosso entre 2009 e 2011 e agora compete no Mundial de Elétricos pela Envision.