Jogo da NFL no Brasil movimentou cerca 20% do valor gerado pelo evento The Town

A NFL está de volta ao Brasil. Conforme apurou o Lance!, a maior liga de futebol americano do mundo realizará seu segundo jogo na Neo Química Arena, em São Paulo, após ter movimentado cerca de R$ 348 milhões em 2024. Esse valor equivale aproximadamente a 20,59% do valor gerado pelo The Town, um dos principais eventos musicais da capital paulista.

A partida será disputada no dia 5 de setembro, poucos dias antes do principal evento de música da capital paulista, e terá o Los Angeles Chargers como mandante. De acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a intenção é continuar trazendo jogos da NFL para a cidade nos próximos ano.

Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, a edição atual da partida da NFL já movimentou mais de R$ 1,7 bilhão durante os cinco dias do festival. Além disso, o evento gerou quase 20 mil empregos durante o período.

O projeto é que a capital paulista continue sediando grandes eventos ao longo do ano. No ano passado, por exemplo, os ingressos para o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se esgotaram em menos de 2 horas após a abertura das vendas.

O jogo gerou um impacto econômico de US$ 61 milhões (cerca de R$ 348,31 milhões na cotação atual) para a capital paulista. Além disso, o evento atraiu 52% de turistas de outros estados brasileiros, 12% de fora do Brasil e gerou mais de 12.500 empregos. Essa foi a maior locomoção de americanos para a América do Sul em um único evento.

Jogo da NFL no Brasil acontece poucos dias antes do The Town, um dos principais festivais musicais do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Parceria entre São Paulo e NFL pode durar até 2028

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o gerente da NFL no Brasil, Luis Martines, além do presidente da SPTuris, Gustavo Pires, estavam presentes no evento de confirmação do local do jogo da NFL no Brasil, nesta quarta-feira.

Os dirigentes comentaram sobre a importância da parceria entre a capital paulista e a maior liga de futebol americano do mundo.

- Agora todo mundo está querendo 'namorar' vocês, mas nós (cidade de São Paulo) fomos a sua primeira namorada e eu acho que temos que casar. A nossa grande expectativa é que a gente possa afirmar com a a NFL, além de já estar afirmado em 2025 mas a gente pretende fechar 2026, 2027, 2028 - comentou Ricardo Nunes.