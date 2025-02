NFL: gramado híbrido da Neo Química passa por novo desafio no futebol americano

A NFL anunciou oficialmente nesta quarta-feira (19) seu retorno ao Brasil em 2025. Um jogo está marcado para a Neo Química Arena, em São Paulo, conforme apurado, antecipado e confirmado pelo Lance!. O Los Angeles Chargers atuará como mandante nesse confronto. O gramado híbrido da arena do Corinthians foi alvo de comentários por parte de jogadores no ano passado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante o evento realizado nesta quarta-feira, a arena localizada na zona leste paulistana foi escolhida para sediar o evento devido à sua proximidade com uma estação de metrô e por já ter sido palco de outros eventos mundiais, como a Copa do Mundo, a Copa América e os Jogos Olímpicos.

No entanto, as diferenças entre o gramado utilizado nos Estados Unidos para jogar futebol americano são significativas. Em 2024, a Arena passou por mudanças que incluíram o tamanho do campo (de 105m por 68m para 109m75cm por 48m75cm) e o tipo de gramado, que é projetado para jogadores de velocidade e agilidade no futebol, e não para o tamanho e a força dos jogadores da NFL.

continua após a publicidade

A grama da arena corintiana possui um sistema de refrigeração que espalha água e ar gelados a 100 km/h por dutos, o que tende a machucar menos os jogadores. O sistema é composto por 20 centímetros de fibra sintética inserida dentro do solo em que cresce a grama natural. A refrigeração do campo custou mais de R$ 1 milhão e mantém o terreno entre 15 e 21 graus.

NFL: gramado híbrido da Neo Química é o ideal para o futebol americano? (Foto: Anderson Romao/AGIF)

NFL no Brasil em 2024

A partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers foi marcada por escorregões dos jogadores americanos, que tiveram que trocar de chuteira para melhorar o desempenho em campo. O astro da NBA, Lebron James, chegou a publicar nas redes sociais - Cara, esse campo é uma m*.

continua após a publicidade

Veja outros comentários dos jogadores da NFL sobre o gramado da Neo Química:

- Não joguei com tachas (na chuteira), porque me senti confortável o suficiente - comentou o running back Saquon Barkley.

- Houve alguns momentos em que eu escorreguei. Estava um pouco escorregadio. Diferente, obviamente, do que estou acostumado. É uma outra circunstância - comentou Xavier McKinney, safety do Green Bay Packers.

- Não estava tão ruim. Nós mudamos as chuteiras e tiramos o melhor disso. Acho que alguns de nós fizemos isso. Foi o que eu fiz no primeiro drive - disse A.J. Brown, wide receiver do Philadelphia Eagles.