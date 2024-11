NBA: Celtics vencem e acabam com a invencibilidade dos Cavaliers

O Boston Celtics venceu o Cleveland Cavaliers por 120 a 117, nesta terça-feira (19), no TD Garden, em Boston (EUA), em partida válida pela Copa NBA. Os atuais campeões da liga acabaram com a invencibilidade dos Cavs, que venceu os 15 primeiros jogos da temporada. Peça-chave da vitória, Jayson Tatum teve grande atuação, com 33 pontos.

Com o resultado, os Celtics conquistaram a primeira vitória na Copa NBA e a 12ª na temporada e estão na segunda colocação da Conferência Leste. Já os Cavaliers amargaram a primeira derrota na atual edição, mas seguem na liderança Conferência Leste.

🏀 COMO FOI O JOGO?

Em casa, os Celtics não perderam tempo e já colocaram pontos no placar, os Cavaliers responderam, mas com menos eficiência, com o primeiro quarto acabando 26 a 20 para Boston. No período seguinte, os atuais campeões conseguiram abrir mais 11 pontos, com grandes atuações de Jayson Tatum e Derrick White, e foram para o intervalo vencendo por 65 a 48.

Na volta para o terceiro quarto, Cleveland mostrou porque era o único time invicto da atual temporada da NBA. Com Donovan Mitchell protagonista, os Cavs cortaram 12 pontos da vantagem dos Celtics e foram para o período final perdendo por apenas 93 a 88.

Jayson Tatum marca cesta (Foto: Jesse D. Garrabrant/ AFP)

Porém, a virada dos Cavaliers não aconteceu. A estrela de Jayson Tatum voltou a brilhar e voltou a colocar os Celtics no jogo. Na reta final, Boston cometeu erros que deixaram os Cavs vivos no jogo, mas apesar do esforço e dos 35 pontos de Donovan Mitchell, cestinha da partida, a vitória ficou com os atuais campeões da liga.