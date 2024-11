Cleveland Cavaliers x Boston Celtics: horário e onde assistir ao jogo da NBA

O Cleveland Cavaliers enfrenta o Boston Celtics, nesta terça-feira (19), pela NBA. O confronto é válido pela segunda rodada da Copa NBA desta temporada. A partida será realizada no Rocket Mortgage FieldHouse, casa dos Cavs, às 19h, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta da Amazon Prime Video e NBA League Pass.

Como Cavs e Celtics chegam para o jogo da NBA?

A equipe a ser batida. Com 15 vitórias e a invencibilidade na temporada, o Cleveland Cavaliers é a franquia com melhor desempenho até aqui. Apesar do brilho de Donovan Mitchell, o time se destaca pelo jogo coletivo até aqui, potencializando nomes com Jarrett Allen e Darius Garland. Sob o comando de Kenny Atkinson, o Cavs busca manter a invencibilidade e bater os atuais campeões da NBA.

Já o Boston Celtics, aposta na força de um elenco campeão. A equipe comandada por Joe Mazzulla manteve todas as principais peças do elenco que levantou o troféu na temporada passada. Diante do Cavs, a franquia tem a missão de acabar com o 100% de aproveitamento do adversário e conquistar a primeira vitória nesta edição da Copa NBA.

Donovan Mitchell e Jrue Holiday em quadra durante jogo entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, pela NBA (Foto: Maddie Meyer/AFP)

FICHA TÉCNICA ✅

CLEVELAND CAVALIERS X BOSTON CELTICS

🗓️ Data: 19 de novembro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: 19h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass (Streaming)