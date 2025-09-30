A novela entre Jonathan Kuminga e o Golden State Warriors ganhou mais um capítulo na atual offseason da NBA. Em meio a indefinições sobre seu futuro, o jogador não compareceu ao tradicional "media day" da equipe nesta segunda-feira (29). O ala congolês ainda não firmou sua continuação no elenco comandado por Steve Kerr.

Segundo os jornalistas Shams Charania e Anthony Slater, da "ESPN" norte-americana, o GM (diretor geral) do Warriors, Mike Dunleavy Jr., procurou os representantes de Kuminga por um esclarecimento sobre a ausência. A permanência do ala na equipe, com isso, se mantém como dúvida para a próxima temporada.

A conversa entre as partes sobre a renovação é assunto recorrente do "Mercado da Bola" do Warriors na offseason. Com apenas uma contratação confirmada, de Al Horford, o time de San Francisco esteve preso em um impasse para realizar mudanças no elenco: o destino de Jonathan Kuminga.

Sem uma definição, o jovem atleta pede uma alta compensação financeira, o que vai contra ao que o time de San Francisco quer oferecer. Essa novela foi, inclusive, criticada por Kendrick Perkins, que entende o Warriors como o grande "vilão".

Fora das questões salariais, há também um possível problema para Kuminga nas rotações do time californiano durante os jogos. Após a troca por Jimmy Butler, o técnico Steve Kerr fez comentários que indicam que a dificuldade encontrada para por o jovem ala ao lado de Butler, Stephen Curry e Draymond Green. A situação afetou diretamente nos minutos de Jonathan em quadra, o que parecia marcar o fim da parceria entre as partes.

Jonathan Kuminga em jogo pelo Golden State Warriors na NBA (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo a dupla de jornalistas, o Warriors intensificou esforços para manter o jogador no último mês. Aaron Turner, empresário de Kuminga, apresentou algumas alternativas durante reuniões na Summer League, em Las Vegas, incluindo um contrato de três anos avaliado em cerca de US$ 82 milhões, mas nenhuma foi aceita pela equipe.

A posição atual do Golden State é que Kuminga integrará o elenco na próxima temporada, seja através da oferta de dois anos já apresentada ou da oferta qualificatória de um ano no valor de US$ 7,9 milhões, dependendo da escolha do atleta.

Apesar de instabilidades com Kuminga, Warriors fecha primeiro reforço para NBA 25/26

Al Horford é o primeiro reforço de peso do Warriors. Ídolo do Boston Celtics, com o qual foi campeão em 23/24, o pivô era agente livre e finalizou o acordo com a equipe de Steve Kerr neste domingo (28). A informação é do jornalista Shams Charania, da "ESPN", que garantiu um acordo de múltiplos anos entre as partes.

O periodista americano não cravou o tempo de contrato e o salário, indicando que equipe e jogador ainda trabalham nos termos financeiros. Segundo ele, o pivô será titular dos Warriors na NBA 2025/26. A franquia de São Francisco negociou Kevon Looney, atleta da posição, que já era bancado para priorizar um esquema sem referência no garrafão em muitos jogos da última temporada.