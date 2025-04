O Franca aproveitou os erros do Instituto Córdoba para garantir a vitória por 74 a 59, no Maracanãzinho, em jogo válido pelo terceiro lugar da Champions League das Américas de Basquete (BCLA). O jogo começou equilibrado, mas foi logo controlado pelos paulistas, que contaram com um belo aproveitamento do perímetro para superar os argentinos. Com parciais de 16 a 13, 23 a 18, 19 a 11 e 16 a 17, a equipe liderada por Georginho conquistou a terceira colocação da competição sul-americana neste sábado (19), após uma dura "eliminação" contra o Flamengo um dia antes.

continua após a publicidade

➡️ Destaque do BCLA, Alexey faz pedido à torcida do Flamengo e provoca Vasco

Como foi o jogo entre Franca e Instituto Córdoba?

Primeiro tempo

O jogo começou equilibrado nos dois lados da quadra. Com autoridade do Georginho em quadra, o Franca se manteve à frente no placar em toda a segunda metade do período. Apesar disso, ambas as equipes tiveram problemas de aproveitamento, com máximo de 33% nos arremessos entre os times.

Os erros na conversão de chutes renderam bons rebotes que, muitas vezes, não foram aproveitados na sequência. Embora com a derrota parcial, o Instituto chegou melhor no jogo defensivamente, principalmente com forte marcação individual, além de três "blocks" garantidos.

continua após a publicidade

Após breve intervalo, os times voltaram com problemas na conversão de arremessos para o segundo quarto. Aproveitando os espaços na defesa do Franca, o Instituto Córdoba abriu 7 a 0 nos primeiros minutos para a virada parcial. Um dos destaques da semifinal, Lee Aaliya sentiu uma lesão e precisou abandonar o jogo, desfalcando os argentinos na decisão.

Do outro lado, vale destacar que Nathan Fernandes foi o único jogador do Franca que pontuou após seis minutos do período. De volta à quadra, Georginho converteu um belo arremesso do perímetro para assumir a liderança no placar. Luan Dias seguiu o exemplo segundos depois para aumentar a vantagem para os paulistas. Os instantes antes do intervalo foram marcados por intensidade, com o Franca saindo na frente.

continua após a publicidade

Segundo tempo

A volta do intervalo foi agitada em quadra, mas o placar sofreu poucas mudanças. Apesar das oportunidades criadas, o Instituto Córdoba continuou sem conseguir converter os arremessos. Do outro lado, "apenas" três cestas foram convertidas, o que foi o suficiente para aumentar a vantagem, chegando a 16 pontos à frente no placar.

Faltando menos de cinco minutos para o fim, Alex Negrete tirou o time argentino da seca, com uma cesta de meia distância para somar os primeiros dois pontos do período para o Instituto. Os problemas no ataque intensificaram os erros da defesa, principalmente no quesito de faltas - todas foram convertidas pelo Franca. O ala-armador do Instituto Córdoba ainda converteu duas nos últimos segundos, mas a desvantagem ainda era larga.

O último quarto começou com uma diferença de 16 pontos no placar. Após três períodos sofridos, o Instituto Córdoba continuou com as mesmas dificuldades dentro de quadra, principalmente com o alto número de faltas que rendeu lances livres. Apesar disso, as bolas, enfim, começaram a cair na segundo metade do período.

O aproveitamento do Franca diminuiu, mas a vantagem era grande e foi apenas administrada até o fim para consolidar a vitória tranquila.

Final do BCLA: Flamengo x Boca Juniors

A primeira fase do Final Four foi marcado pelas vitórias de Flamengo e Boca Juniors que eliminaram o Franca e o Instituto Córdoba, respectivamente, na sexta-feira (18).

Mais tarde, o Rubro-Negro receberá o Boca Juniors em um novo confronto entre as equipes na atual temporada da BCLA. Vale relembrar que os times se enfrentaram duas vezes pelo Grupo B. A grande final está agendada para às 21h10 (de Brasília) também no Maracanãzinho, a casa do Flamengo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte