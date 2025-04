A temporada regular do NBB chegou ao fim. Classificados, Flamengo e Vasco superaram os adversários em duelos válidos pelo jogo 1 das oitavas de final do torneio nacional, nesta quarta-feira (23). O Rubro-Negro, terceiro colocado, atropelou por 98 a 52 o Caxias do Sul, fora de casa. Também fora do Rio de Janeiro, o Cruz-Maltino garantiu a vantagem de virada, por 85 a 75, sobre o São José. Confira os resultados desta quarta-feira (23) do Novo Basquete Brasil.

Resultados dos jogos desta quarta-feira (23) do NBB

Flamengo x Caxias do Sul

Campeão da BCLA, no último sábado (19), o Flamengo voltou à quadra bem para enfrentar o Caxias do Sul pelo jogo 1 das oitavas de final do NBB. Com parciais de 20/15, 29/18, 24/2 e 25/17, o claro favoritismo foi destacado em todos os quatro períodos disputados no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.

Placar final: FLA 98 x 52 CAX

Cestinha: Jhonatan Luz (FLA) - 17 pontos e 1 rebote

Próximos jogos: Jogo 2 - 27/04/2025, 11h; e Jogo 3 - 29/04/2025, 20h.

Vasco x São José

Apesar da vantagem na tabela, o início da partida foi controlado pelo São José, que perdeu o primeiro período por apenas um ponto, convertido no último segundo. Assim, o Vasco manteve o domínio do jogo no placar para conquistar enfim a vantagem na primeira fase dos playoffs do NBB. Com parciais de 17/16, 25/14, 26/18 e 25/19, o time carioca volta para o Rio de Janeiro com a série por 1 a 0.

Placar final: VAS 85 x 75 SJO

Cestinha: Rafael Paulichi (VAS) - 21 pontos e 1 rebote

Próximos jogos: Jogo 2 - 26/04/2025, 17h; e Jogo 3 - 28/04/2025, 19h30.

