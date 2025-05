Jogador de 14 anos estreia em liga profissional de basquete na Grécia

Aos 14 anos, Paris Klontzaris fez história na liga de basquete da Grécia ao se tornar o jogador mais jovem a disputar uma partida oficial da liga, entrando em quadra pelo Maroussi BC durante uma partida de playoffs contra o Arias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O fato aconteceu nos últimos segundos da partida entre Arias e Maroussi. O jovem jogador estreou nos 43 segundos finais e pegou um rebote defensivo, sofreu uma falta e converteu com tranquilidade um de seus dois lances livres. A torcida vibrou com o desempenho de Paris.

Com menos de 1,75m e um físico ainda infantil, alguns torcedores foram contra a estreia do garoto e rumores de possíveis vínculos familiares com os donos do clube, surgiram após a partida. No entanto, seus apoiadores defenderam seu estilo único de cobrança de lances livres, que consiste em levantar os calcanhares em vez de saltar, técnica válida.

continua após a publicidade

Paris Klontzaris em ação na liga profissional de basquete da Grécia (Foto: Reprodução)

Ex-jogador do Cleveland Cavaliers também estreou aos 14 anos

Ricky Rubio, ex-jogador do Cleveland Cavaliers, tinha 14 anos e 11 meses quando estreou na Liga ACB da Espanha em 2005, iniciando uma carreira que incluiria ouro e o prêmio de MVP no Copa do Mundo de Basquetebol da FIBA, dois títulos do EuroBasket e múltiplas medalhas olímpicas.

O armador entrou na NBA em 2011 e passou por diversas franquias, como Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers, até retornar à Espanha em 2023, onde atualmente joga pelo Barcelona.