Jogador da NBA leva ‘bronca’ de Barack Obama: ‘Precisam ter mais orgulho’

Em um bate-papo no podcast “The Young Man & The Three”, Tyrese Haliburton recebeu o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Ao longo da entrevista, Obama dá uma “bronca” no jogador da NBA, pede para os atletas da liga darem mais valor e jogar com orgulho o “All-Star Game”.

continua após a publicidade

— Posso falar algo? Vocês precisam ter mais orgulho no jogo do All Star. Tipo, olha, não é como se vocês jogassem o rachão nas férias. Vocês sabem jogar de um jeito que não vai machucar ninguém. Esse jogo do All-Star está quebrado, jogadores sem correr, tentando um monte de m****. Não era assim — afirmou o 44º presidente dos Estados Unidos.

➡️ Antetokounmpo surpreende ao cravar quem é o melhor jogador da NBA

➡️ Dicionário da NBA: entenda os termos utilizados nas transmissões

Obama relembrou os All Stars de outros anos e citou a época que Michael Jordan e Isiah Thomas jogavam este evento. Segundo Barack, quando estes astros jogavam, queriam vencer, em seguida, afirmou ser um insulto ao esporte.

continua após a publicidade

➡️ Quais equipes da NBA jogam hoje? Veja confrontos desta sexta-feira (25)

Tyrese Haliburton e Barack Obama no podcast (Foto: Reprodução)

— Quando Michael, Isiah jogavam, não era assim. Quando eles jogavam, não era na intensidade da temporada. Mas, eles queriam vencer. É um insulto ao esporte — concluiu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O próximo All-Star Game será realizado no dia 16 de fevereiro de 2025, no Chase Center, São Francisco, casa do Golden State Warriors. Esta será a 74º edição do evento na NBA. A última edição foi realizado no

Gainbridge Fieldhouse, em Indiana, no dia 18 de fevereiro de 2024, representado pelo time d o local, o Indiana Pacers.