Antetokounmpo surpreende ao cravar quem é o melhor jogador da NBA

Astro do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo não pensou duas vezes para eleger o melhor jogador da NBA. Ao contrário de outros atletas, que por muitas vezes escolhem a si mesmos como os melhores, o grego apontou Jaylen Brown, do Celtics, como o número um.

continua após a publicidade

- Eu sinto que o melhor jogador é o cara que ganha um campeonato, ganha tudo e é o melhor jogador de seu time. Então, o melhor jogador da NBA, provavelmente eu diria que é Jaylen Brown - disse Antetokounmpo, em conversa com a “Complex Sports”.

➡️ Dicionário da NBA: entenda os termos utilizados nas transmissões

O astro do Bucks completou a fala ao relembrar das finais de 2024. Para ele, o melhor jogador precisa estar em um time que venceu a liga.

- Você não pode dizer que é o melhor jogador se estiver em um time que não venceu. Não importa se você tem o MVP, ou você é All-NBA. Se você não fizer seu time vencer, isso não é o melhor - acrescentou.

continua após a publicidade

Jaylen Brown, escolhido por Antetokounmpo o melhor jogador da NBA (Foto: David L. Nemec / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jaylen Brown foi o MVP das Finais da NBA de 2024. Na série contra o Dallas Mavericks, obteve médias de 20,8 pontos, 5,4 rebotes e 5,0 assistências.

O Bucks inicou a temporada 2024/25 com vitória ao bater o Philadelphia 76ers por 124 a 109 fora de casa - Giannis Antetokounmpo anotou 25 pontos no confronto. O próximo duelo da equipe de Wisconsin será nesta sexta-feira (25), às 21h (de Brasília), diante do Chicago Bulls.