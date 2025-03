Jogador da NBA fica a dois roubos de marca histórica em vitória sobre o Lakers

Na noite de sábado (22), o Chicago Bulls venceu o Los Angeles Lakers por 146 a 115, na United Center, pela NBA. Mesmo com Luka Doncic em noite inspirada, o destaque da partida foi Josh Giddey, que, por conta de dois roubos de bola, quase atingiu marca histórica na liga.

O armador do Bulls quase alcançou um quádruplo-duplo, com 15 pontos, dez rebotes, 17 assistências e oito roubos de bola. A última ocorrência de um quádruplo-duplo na NBA data de 1994, com David Robinson do San Antonio Spurs.

Giddey, tem se destacado após a trade deadline. Antes da mudança, suas médias eram de 12.2 pontos, 7.1 rebotes e 6.4 assistências. Após a saída de Zach LaVine da equipe, Josh viu um aumento em sua produção, registrando médias de 22.3 pontos, 10.4 rebotes e 9.1 assistências, além de um aproveitamento de 52.2% nos arremessos de três pontos.

Josh Giddey, do Chicago Bulls, em ação contra o Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi/AFP)

— Nós estamos jogando de forma simples, todos juntos, movendo muito a bola. Estamos em uma sequência de jogos fora de casa e ainda temos mais um. Mas nós vencemos partidas contra times muito fortes. Estou me sentindo muito bem, então tudo funciona melhor — afirmou Giddey após o jogo. Ele também expressou surpresa ao saber que marcaria Luka Doncic e ficou impressionado com seus próprios oito roubos de bola.

— Mas quando eu soube que marcaria Luka Doncic, um dos melhores jogadores da NBA, eu falei: ‘Nossa, nunca tive de fazer isso assim’. Mas ainda assim, ele teve uns 40 pontos (Luka marcou 34). É algo que quero melhorar fora da bola, na defesa. Então, oito roubos de bola, foi uma grande vitória — completou.

