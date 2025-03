A discussão sobre a posição na qual Stephen Curry desempenha na história da NBA sempre gera muitas discussões e polêmica. Após ser considerado por Shaquille O'Neal um dos maiores da liga, o armador voltou a ser desvalorizado na mídia norte-americana pelo jornalista Rob Parker. Segundo o apresentador da "Fox Sports Radio", o camisa 30 não pode nem ser considerado o "maior arremessador de todos os tempos", já que não passa confiança nos momentos decisivos.

- Ele simplesmente não é o maior arremessador de todos os tempos. É isso que estamos dizendo… Quando você chama alguém de maior arremessador, significa que, em qualquer circunstância, você gostaria que essa pessoa tivesse a bola quando precisasse de uma cesta. Não me importa o que todos dizem. Ele teve 14 oportunidades para empatar ou vencer o jogo nos playoffs. E não acertou nenhuma delas… Eu realmente acredito nisso - afirmou Parker, que completou:

- Acho que ele está desqualificado de ser considerado o maior arremessador. Ele é o maior arremessador de três pontos? Sem dúvida. Eu estaria mentindo para você se eu sentasse aqui e dissesse que ele não é, ele é. Mas há uma diferença entre os dois. Eu realmente acredito nisso. Eu daria a Ray Allen, Reggie Miller, Michael Jordan, qualquer uma dessas pessoas, a bola com o jogo em jogo antes de dá-la a Steph Curry.

Os argumentos utilizados por Rob Parker são guiados a partir de estatísticas que condizem com a última temporada em que o Golden State Warriors alcançou os playoffs, na temporada de 2022/23, e estão desatualizadas. Apesar de não ser na pós-temporada, Stephen Curry venceu o prêmio de jogador mais clutch da temporada regular na última edição da NBA.

Na ocasião, Curry liderou a maior liga de basquete do mundo em mais de uma categoria "clutch". Vale destacar que o "momento decisivo" para a NBA seria os últimos cinco minutos ou a prorrogação de um jogo quando há uma vantagem de até cinco pontos no placar.

Assim, o camisa 30 se destacou como maior pontuador (189), maior arremessador de três pontos (32) e de dois pontos (59), além do aproveitamento de 49,6% em arremessos de quadra e 45,7% do perímetro. A linha de lance livre também foi dominada pelo armador que converteu 39 de 41, com 95,1% de aproveitamento.

Apesar da dura opinião de Parker, é inegável a função que Stephen Curry teve na mudança de como o basquete é jogado, além dos inúmeros recordes que bate a cada jogo. O astro pode vencer novamente o prêmio de jogador decisivo da temporada, mas sua importância na nova fase do Golden State Warriors é também inquestiovável.

Outros recordes foram batidos por Stephen Curry

Mais um feito inédito na NBA foi alcançado por Stephen Curry em arremessos do perímetro. Durante o jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, nesta quinta-feira (13), o armador teve uma atuação discreta, mas guardou duas bolas de três e se isolou como o maior arremessador a distância de todos os tempos. O camisa 30, assim, chegou a 4 mil cestas de três pontos na carreira, marca nunca alcançada antes na liga.

O armador atingiu mais uma vez números impressionantes com sua atuação contra o Orlando Magic no fim de fevereiro. Para acentuar ainda mais a diferença entre os adversários, Curry registrou o 45º jogo com nove ou mais bolas de três - o segundo é Damian Lillard, com 14 jogos.

Ainda sobre bolas de três, o número 30 igualou o seu antigo companheiro de equipe e "Splash Brother", Klay Thompson, com três jogos com 12 ou mais cestas do perímetro. O recorde de mais arremessos à distância em uma partida, no entanto, continua com o atual ala-armador do Mavericks, com 14.

Em todo sua carreira no Warriors, Curry também é forte presença na lista entre os maiores cestinhas da história da NBA. Durante o confronto contra o Detroit Pistons, ele ultrapassou o craque DeMar DeRozan (24.888 pontos) e se tornou o 26º maior pontuador da liga norte-americana, com 25 mil pontos convertidos. Além disso, o armador abriu vantagem sobre LeBron James e Michael Jordan em jogos com 50 ou mais pontos após atingir 30 anos. Stephen tem nove, contra seis de Jordan e quatro de LeBron.

