Comentarista admite estar errado sobre filho de Lebron James: ‘Fiquei impressionado’

Stephen A. Smith, comentarista e apresentador de rádio esportivo e jornalista esportivo americano, admitiu talvez estar errado sobre Bronny James, filho de Lebron James, após a partida entre Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks na última quinta-feira (20).

Na partida contra os Bucks, Bronny brilhou em quadra e fez sua melhor partida desde que chegou na NBA. O jovem de 20 anos anotou 17 pontos, pegou três rebotes e deu cinco assistências. Mesmo com a derrota e sem dois dos principais jogadores (Lebron James e Luka Doncic), o novato mostrou habilidades de manejo de bola e arremessos de média distância.

- Eu fiquei impressionado porque eu vi um crescimento no nível de confiança e compostura. Parecia que nada o perturbava. Ele não parecia tão nervoso quanto em aparições anteriores na quadra de basquete. Ele parecia alguém que pertencia ao lugar - afirmou o apresentador.

Algumas semanas atrás, Smith estava sentado à beira da quadra na Crypto.com Arena para o jogo entre Lakers e Knicks, quando LeBron se aproximou dele durante um tempo técnico e o abordou com raiva. O apresentador disse no dia seguinte que o pai tinha ido até ele 'para confrontá-lo sobre garantir que ele prestasse atenção no que diz sobre seu filho'.

O comentarista havia falado sobre a falta de confiança e pouco jogo apresentado por Broony James no início da temporada e seu desempenho entre idas e vindas da G-League (campeonato oficial de desenvolvimento da NBA) para a liga principal.

- Vou manter a mesma energia. Quando ele jogar bem, vamos elogiá-lo. Quando ele não jogar bem, vamos dizer. É assim que funciona cobrindo a liga. Talvez o pai dele não tenha dito isso a ele, mas eu vou dizer. Parabéns pelo bom desempenho de ontem à noite. Espero que continue. Acredito que vai - adicionou.

Por quê Lebron James e Luka Doncic não jogaram?

Lebron James sofreu uma lesão na virilha na rodada de Natal e continua se recuperando e sendo poupado em algumas ocasiões devido sua condição física.

Luka Doncic, por sua vez, ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito e foi poupado para o jogo, que faz parte de uma rodada dupla em dias consecutivos (back-to-back). O calendário apertado pode atrasar a recuperação do armador esloveno.