João Lucas Alves conquista bicampeonato no STU Pro Tour Rio

João Lucas Alves, conhecido como Xuxu, venceu a etapa Rio do STU Pro Tour na modalidade Street. O skatista gaúcho conquistou o título neste domingo (16), na Praça Do Ó, no Rio de Janeiro, repetindo o feito alcançado em 2022. Com uma pontuação de 83,93, ele superou o peruano Angelo Caro, que obteve 83,23 pontos, e Giovanni Vianna, que completou o pódio com 64,06.

A vitória de João Lucas foi definida em sua terceira e última volta na final, quando executou uma sequência de manobras complexas. Angelo Caro, que ficou com o segundo lugar na competição, é o atual campeão da segunda etapa do Pro Tour STU, realizada em Varberg, na Suécia. Sobre a conquista do bicampeonato, João Lucas declarou:

— Estou feliz e sem palavras para descrever realmente o que estou sentindo. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família, aos meus amigos e aos patrocinadores, que sempre acreditaram em mim nas horas boas e ruins. O cara lá de cima me abençoou com mais essa vitória. São vários dias de treino para chegar aqui e tentar fazer o melhor, cuidando sempre do corpo.

João Lucas vence STU Pro Tour do Rio (Foto: Julio Detefon / STU)

Resultado - Street masculino - STU Pro Tour do Rio