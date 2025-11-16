menu hamburguer
João Lucas Alves conquista bicampeonato no STU Pro Tour Rio

Brasileiro também venceu em 2022

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
20:32
João Lucas vence STU Pro Tour do Rio (Foto: Julio Detefon / STU)
João Lucas Alves, conhecido como Xuxu, venceu a etapa Rio do STU Pro Tour na modalidade Street. O skatista gaúcho conquistou o título neste domingo (16), na Praça Do Ó, no Rio de Janeiro, repetindo o feito alcançado em 2022. Com uma pontuação de 83,93, ele superou o peruano Angelo Caro, que obteve 83,23 pontos, e Giovanni Vianna, que completou o pódio com 64,06.

A vitória de João Lucas foi definida em sua terceira e última volta na final, quando executou uma sequência de manobras complexas. Angelo Caro, que ficou com o segundo lugar na competição, é o atual campeão da segunda etapa do Pro Tour STU, realizada em Varberg, na Suécia. Sobre a conquista do bicampeonato, João Lucas declarou:

— Estou feliz e sem palavras para descrever realmente o que estou sentindo. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família, aos meus amigos e aos patrocinadores, que sempre acreditaram em mim nas horas boas e ruins. O cara lá de cima me abençoou com mais essa vitória. São vários dias de treino para chegar aqui e tentar fazer o melhor, cuidando sempre do corpo.

João Lucas vence STU Pro Tour do Rio (Foto: Julio Detefon / STU)
Resultado - Street masculino - STU Pro Tour do Rio

  • 1° - Joao L. Alves - 83.93 (68.60, 25.07, 83.93)
  • 2° - Angelo Caro - 83.23 (68.15, 83.23, 81.59)
  • 3° - Giovanni Vianna - 64.06 (12.18, 62.46, 64.06)
  • 4° - Gabryel Aguilar - 61.56 (50.22, 61.56, 45.42)
  • 5° - Mauro Iglesias - 53.84 (35.86, 41.62, 53.84)
  • 6° - Lucas Rabelo - 34.90 (31.22, 34.90, 20.88)

