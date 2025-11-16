Rayssa Leal se assusta em entrevista após título do STU Rio

Uma das grandes skatistas do mundo, Rayssa Leal conquistou mais uma vez o título do STU Pro Tour Rio, neste domingo (16). Apesar do mau tempo na Praça do Ó, a brasileira teve grande desempenho e dominou a competição desde a primeira volta.

Em entrevista para a CazéTV após o título, Rayssa foi perguntada sobre como se sentia ao vencer o evento no Rio de Janeiro pela quinta vez. Sem acreditar, a reação da Fadinha chamou a atenção:

— É a quinta?! Acho que todos os pódios são muitos especiais pra mim. Mas estamos no Brasil e é um campeonato internacional, então vem muitas pessoas de fora e nós representamos muito bem o Brasil. Tivemos muitas meninas (brasileiras) na final, coisa que pra mim é muito especial, porque eu que estou acostumada com competir lá fora com 20 japonesas, uma brasileira, uma australiana... Uma loucura.

Eu fico muito feliz de estar representando bem o Brasil aqui em casa — respondeu Rayssa.

Chloe Covell, Rayssa Leal e Keet Oldenbeuving no pódio do STU Pro Tour Rio (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Como foi a vitória de Rayssa Leal no STU Rio?

Chloe Covell começou a competição mostrando que estava disposta a tirar o título de Rayssa. A australiana fez uma boa primeira volta e conquistou um 70.55. A Fadinha, por sua vez, também conseguiu uma grande linha e terminou com um 75.69, assumindo a liderança.

No intervalo para começar a última rodada de voltas, a chuva chegou na Praça Do Ó. Nada muito forte, mas o suficiente para paralisar a sessão por cerca de 10 minutos.

Rayssa Leal faz manobra durante o STU Pro Tour do Rio (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Com a pista já seca, Chloe Covell foi pra sua terceira volta, mas caiu no meio da manobra. A australiana encerrou sua participação com 52.27, ficando atrás de Rayssa. A última a correr, Rayssa foi pra sua volta final com o título já assegurado. Nem mesmo a queda na "best-trick" foi capaz de atrapalhar a comemoração.

Rayssa Leal conquistou o bicampeonato no STU Pro Tour do Rio de Janeiro. A vitória veio logo com a primeira volta, onde conquistou 75.69. A vice-campeã foi Chloe Covell, que tirou 70.55 na primeira volta e caiu nas outras duas. Veja a volta que deu o título à Rayssa Leal abaixo: