Sky Brown quebra recorde e vence STU Pro Tour do Rio; Raicca é vice

Britânica conquista tricampeonato no Rio

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 16/11/2025
17:45
Atualizado há 4 minutos
Sky Brown vence STU Pro Tour do Rio 2025 (Foto: Pablo Vaz / STU)
imagem cameraSky Brown vence STU Pro Tour do Rio 2025 (Foto: Pablo Vaz / STU)
A britânica Sky Brown é campeã do STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Neste domingo (16), ela quebrou o próprio recorde com o 91.09 conquistado. A brasileira Raicca Ventura foi segunda colocada e conquistou 89.92. Mizuho Hasegawa fechou o pódio com 89.65. É o terceiro título de Sky Brown no Rio de Janeiro. Assista à volta que deu o título a Sky Brown abaixo:

A final foi marcada pelo vai e vem da chuva na Praça Do Ó. A sessão foi encerrada com quase três horas de atraso. A chuva não foi forte, mas o skate park é mais rigoroso com a pista minimamente molhada. Na primeira volta, Sky fez 90.41, seguido pelo 88.21 de Mizuho e do 85.46 de Raicca. Na segunda volta, Sky e Raicca aumentaram suas notas.

A britânica conquistou o 91.09, superando o seu 90.50 da edição passada. É a nota mais alta do park feminino no STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Nas voltas seguintes, a brasileira Raicca não conseguiu completar mais nenhuma volta, mas já tinha nota suficiente para o vice-campeonato.

Raicca Ventura é vice no STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
Raicca Ventura é vice no STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

— Eu tô muito feliz, porque eu não esperava mesmo ter ficado em segundo. Ainda mais no pódio com com a Sky Brown, com a Mizuho. Então tô muito realizada. Elas são uma das minhas referências no skate park — disse Raicca Ventura à imprensa após o vice.

Resultados - final - Park feminino - STU Pro Tour do Rio

  • 1° - Sky Brown - 91.09 (90.41, 91.09, 0.00, 80.42, 0.00)
  • 2° - Raicca Ventura - 89.98 (95.44, 89.98, 0.00, 0.00, 0.00)
  • 3° - Mizuho Hasegawa - 89.65 (89.21, 83.15, 89.65, 30.00, 30.00)
  • 4° - Naia Laso - 87.85 (0.00, 0.00, 87.85, 0.00, 0.00)
  • 5° - Lilly Stoephasius - 79.46 (72.91, 69.04, 79.46, 0.00, 30.00)
  • 6° - Sakura Yosozumi - (sem nota final) (0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00)

