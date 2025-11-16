Sky Brown quebra recorde e vence STU Pro Tour do Rio; Raicca é vice
Britânica conquista tricampeonato no Rio
- Matéria
- Mais Notícias
A britânica Sky Brown é campeã do STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Neste domingo (16), ela quebrou o próprio recorde com o 91.09 conquistado. A brasileira Raicca Ventura foi segunda colocada e conquistou 89.92. Mizuho Hasegawa fechou o pódio com 89.65. É o terceiro título de Sky Brown no Rio de Janeiro. Assista à volta que deu o título a Sky Brown abaixo:
A final foi marcada pelo vai e vem da chuva na Praça Do Ó. A sessão foi encerrada com quase três horas de atraso. A chuva não foi forte, mas o skate park é mais rigoroso com a pista minimamente molhada. Na primeira volta, Sky fez 90.41, seguido pelo 88.21 de Mizuho e do 85.46 de Raicca. Na segunda volta, Sky e Raicca aumentaram suas notas.
➡️ Rayssa Leal comemora 'fim do capacete' no STU Pro Tour do Rio
A britânica conquistou o 91.09, superando o seu 90.50 da edição passada. É a nota mais alta do park feminino no STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Nas voltas seguintes, a brasileira Raicca não conseguiu completar mais nenhuma volta, mas já tinha nota suficiente para o vice-campeonato.
— Eu tô muito feliz, porque eu não esperava mesmo ter ficado em segundo. Ainda mais no pódio com com a Sky Brown, com a Mizuho. Então tô muito realizada. Elas são uma das minhas referências no skate park — disse Raicca Ventura à imprensa após o vice.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Resultados - final - Park feminino - STU Pro Tour do Rio
- 1° - Sky Brown - 91.09 (90.41, 91.09, 0.00, 80.42, 0.00)
- 2° - Raicca Ventura - 89.98 (95.44, 89.98, 0.00, 0.00, 0.00)
- 3° - Mizuho Hasegawa - 89.65 (89.21, 83.15, 89.65, 30.00, 30.00)
- 4° - Naia Laso - 87.85 (0.00, 0.00, 87.85, 0.00, 0.00)
- 5° - Lilly Stoephasius - 79.46 (72.91, 69.04, 79.46, 0.00, 30.00)
- 6° - Sakura Yosozumi - (sem nota final) (0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias