A britânica Sky Brown é campeã do STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Neste domingo (16), ela quebrou o próprio recorde com o 91.09 conquistado. A brasileira Raicca Ventura foi segunda colocada e conquistou 89.92. Mizuho Hasegawa fechou o pódio com 89.65. É o terceiro título de Sky Brown no Rio de Janeiro. Assista à volta que deu o título a Sky Brown abaixo:

continua após a publicidade

A final foi marcada pelo vai e vem da chuva na Praça Do Ó. A sessão foi encerrada com quase três horas de atraso. A chuva não foi forte, mas o skate park é mais rigoroso com a pista minimamente molhada. Na primeira volta, Sky fez 90.41, seguido pelo 88.21 de Mizuho e do 85.46 de Raicca. Na segunda volta, Sky e Raicca aumentaram suas notas.

➡️ Rayssa Leal comemora 'fim do capacete' no STU Pro Tour do Rio

A britânica conquistou o 91.09, superando o seu 90.50 da edição passada. É a nota mais alta do park feminino no STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Nas voltas seguintes, a brasileira Raicca não conseguiu completar mais nenhuma volta, mas já tinha nota suficiente para o vice-campeonato.

continua após a publicidade

Raicca Ventura é vice no STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

— Eu tô muito feliz, porque eu não esperava mesmo ter ficado em segundo. Ainda mais no pódio com com a Sky Brown, com a Mizuho. Então tô muito realizada. Elas são uma das minhas referências no skate park — disse Raicca Ventura à imprensa após o vice.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Resultados - final - Park feminino - STU Pro Tour do Rio