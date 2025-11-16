menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Em noite de múltiplos recordes, Issei Sakurai vence STU Pro do Rio: Cini é vice

Noite teve nota mais alta do STU Rio

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 16/11/2025
20:15
Pódio do park no STU Pro Tour do Rio (Foto: Júlio Detefon / STU)
imagem cameraPódio do park no STU Pro Tour do Rio (Foto: Júlio Detefon / STU)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O japonês Issei Sakurai venceu o STU Pro Tour do Rio de Janeiro com nota recorde. Ele conquistou 94.08, superando os 93.16 do curitibano Luigi Cini, marcados também na final. O brasileiro foi segundo colocado e Tate Carew fechou o pódio. A noite foi sofrida para os brasileiros, que acabaram errando na maioria das voltas.

continua após a publicidade

➡️ Rayssa Leal comemora 'fim do capacete' no STU Pro Tour do Rio

Cini zerou três voltas, mas conseguiu segurar o pódio com a boa nota conquistada. Já Gui Khury, quarto colocado, caiu em quatro delas. Augusto Akio foi quinto, com o 84.67 feito na última volta, com queda no final. Pedro Barros não conclui nenhuma volta na final, ficando na última posição.

Nenhum homem havia feito mais que 90 em uma final do STU no Rio. Hoje, o recorde foi superado por Cini e, na sequência, por Sakurai. O japonês fez voltas surreais na etapa carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— As altas notas só mostram como a evolução do park está disparada. Há muitos campeonatos rolando, de vertical, de park e de mega rampa. Isso faz com que a galera da transição esteja sempre competindo e treinando, querendo ou não, em alto nível. Isso faz com que a gente chegue aqui de um ano para o outro e tenha muita novidade — disse Luigi Cini ao Lance! sobre o aumento do sarrafo no skate park após conquistar o vice.

Luigi Cini (foto: Julio Detefon / CBSk)
Luigi Cini (Foto: Julio Detefon / CBSk)

Resultados - Park masculino - STU Pro Tour do Rio

  • 1° - Issei Sakurai - 95.44 (50.00, 94.00, 95.44, 50.00, 50.00)
  • 2° - Luigi Cini - 93.16 (93.16, 0.00, 0.00, 0.00, 97.99)
  • 3° - Tate Carew - 90.86 (09.34, 30.00, 90.86, 85.82, 50.00)
  • 4° - Gui Khury - 88.08 (88.08, 30.00, 0.00, 50.00, 50.00)
  • 5° - Augusto Akio - 84.67 (30.00, 0.00, 75.59, 0.00, 84.67)
  • 6° - Pedro Barros - 30.00 (30.00, 30.00, 0.00, 30.00, 30.00)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias