Rayssa Leal comemora 'fim do capacete' no STU Pro Tour do Rio

O segundo título do STU Pro Tour de Rayssa Leal - com a nomenclatura atualizada - foi o último conquistado por ela no Rio de Janeiro usando capacete. A skatista completa 18 anos no dia 4 de janeiro, e o item de segurança deixará de ser obrigatório. Em 2026, a atleta volta à Praça Do Ó, na Barra da Tijuca, já sem ele. No local, ela já venceu cinco vezes, sendo três antes do novo nome do torneio.

— Tirar o capacete é algo que me deixa muito ansiosa, porque o pessoal do Brasil inteiro já estava andando sem capacete. Agora, vem uma nova geração e eu que vou esperar eles tirarem o capacete. É algo que me deixa muito contente — disse Rayssa Leal após conquistar o título do STU Pro Tour do Rio de Janeiro 2025.

A atleta também relembrou a sua trajetória no skate. A jovem skatista conquistou o seu primeiro título internacional aos 11 anos. Desde pequena, sempre foi muito acompanhada pela mídia e pela torcida. Mesmo estando ansiosa, Rayssa tem um pouco de medo dessa nova fase, mas afirma que continuará sendo a 'mesma Rayssa Leal de sempre.

— Vocês me viram crescer, e eu tenho um carinho muito grande com vocês. E eu também sinto esse apoio de vocês. Não que vá mudar muita coisa, vou continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Mas vai chegando a idade e a gente vai criando mais maturidade e responsabilidade. Estou ansiosa, mas claro, com medo dessa nova fase, aquele frio na barriga.

Rayssa Leal aquece antes da final do STU Pro Tour Rio (Foto: Kauhan Fiaux/Lance!)

Veja como foi a vitória de Rayssa Leal no STU Pro Tour do Rio de Janeiro

A competição começou em alto nível com Chloe Covell. A australiana abriu a primeira volta do dia e já elevou o sarrafo — sem muitos erros, tirou 70.55. No primeiro stint, Rayssa Leal também fez uma volta impecável e conquistou 75.69, assumindo a liderança.

A partir da segunda volta já dava para perceber que Rayssa e Chloe disputariam o título volta a volta. Na segunda descida, Chloe fazia uma volta muito boa, mas acabou caindo na best-trick, o que prejudicou sua nota final. O mesmo aconteceu com Rayssa Leal e ambas descartaram as notas da segunda sessão.

Chloe Covell foi pra sua terceira volta, mas caiu no meio da linha. A australiana encerrou sua participação com 52.27, ficando atrás de Rayssa. A última a correr, a Fadinha foi pra sua volta final com o título já assegurado. Nem mesmo a queda na "best-trick" foi capaz de atrapalhar a comemoração.

