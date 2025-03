Após a rápida eliminação na estreia no Rio Open, o carioca João Fonseca já está em quadra para os Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA). O brasileiro treinou na tarde desta segunda-feira (3) com Grigor Dimitrov, ex-número 3 do mundo. Assista a um trecho do treino:

Em tempo real: vídeo do João treinando agora em Indian Wells com Grigor Dimitrov.



À medida que forem me mandando mais vídeos, vou adicionando aqui abaixo. pic.twitter.com/Fyw6FpxK9Q — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) March 3, 2025

O brasileiro de 18 anos entra na chave principal do evento, que é um dos mais relevantes do tênis mundial. A competição acontece em quadra dura entre os dias 5 e 16 de março. Um dos favoritos é Carlos Alcaraz, o atleta é o atual bicampeão do torneio e busca defender o título. Alexander Zverev, número dois do mundo e cabeça de chave 1 do torneiro, também participa dos Masters 1000 de Indian Wells.

João Fonseca tem outro treino marcado para hoje, às 15h, com Alex de Minaur.

Brasileiros em Indian Wells

João Fonseca recebeu o convite para a chave principal do evento, além dele, Thiago Wild entrou pela posição no ranking da ATP e também representa o Brasil. Nas duplas, Marcelo Melo, mineiro e vencedor do Rio Open 2025, vai à quadra com o alemão Alexander Zverev, atual número dois do mundo.

Treino do João Fonseca no Rio Open. (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Atualmente, João Fonseca ocupa o 80º lugar no ranking; Thiago Wild é o 91º e Marcelo Melo é o 23º no ranking da disputa de duplas.

Saiba onde assistir aos Masters 1000 de Indian Wells

O evento acontece entre 5 e 16 de março e, no Brasil, tem transmissão da ESPN e do Disney+.

Masters 1000: onde assistir

📆 Data: entre 5 e 16 de março de 2025

🕐 Horário: entre 15h e 22h (de Brasília)

📍 Local: Indian Wells Tennis Garden, em Indian Wells, na Califórnia, nos EUA

📺 Onde assistir: ESPN (TV) e Disney+ (streaming)

