Quanto João Fonseca pode faturar em Indian Wells? Veja premiação

João Fonseca segue em ascensão no circuito mundial e terá mais uma grande oportunidade de brilhar em Indian Wells 2025, que começa nesta semana. Após conquistar seu primeiro título de ATP em Buenos Aires, o jovem tenista brasileiro chega embalado para disputar um dos torneios mais prestigiados do calendário, muitas vezes chamado de “quinto Grand Slam”.



Além da importância esportiva, Indian Wells também oferece uma premiação milionária, o que pode aumentar ainda mais os ganhos de Fonseca nesta temporada.

💸 Premiação de Indian Wells 2025

A edição de 2025 do BNP Paribas Open terá uma premiação total de US$ 19,3 milhões (R$ 113,9 milhões), um aumento de 7,76% em relação ao ano passado. A cada fase avançada, os tenistas garantem um valor maior em premiação. Veja os números:

Campeão – US$ 1.201.125 (R$ 7,06 milhões)

– Vice-campeão – US$ 638.750 (R$ 3,75 milhões)

– Semifinal – US$ 354.850 (R$ 2,08 milhões)

– Quartas de final – US$ 202.000 (R$ 1,19 milhão)

– Oitavas de final – US$ 110.250 (R$ 648,2 mil)

– Terceira rodada – US$ 64.500 (R$ 379 mil)

– Segunda rodada – US$ 37.650 (R$ 221,5 mil)

– Primeira rodada – US$ 25.375 (R$ 149,2 mil)

Se Fonseca conseguir avançar para as fases finais, ele poderá superar a marca de US$ 1 milhão em premiações na temporada.

🎾 Premiação acumulada de João Fonseca em 2025

Até o momento, João Fonseca já faturou US$ 270 mil (R$ 1,58 milhão) em premiações na temporada. O valor inclui sua recente conquista no ATP de Buenos Aires, além de suas campanha no Rio Open e no Australian Open.

Indian Wells representa uma grande oportunidade financeira e esportiva para o jovem brasileiro. Será que ele conseguirá surpreender no torneio e aumentar ainda mais seus ganhos?

